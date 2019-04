Quètxup, patates, vi i avions: els productes nord-americans que la UE vol sancionar pels ajuts a Boeing

Un altre capítol en la guerra comercial entre els EUA i la UE és la disputa entre Boeing i Airbus. L'Organització Mundial de Comerç (OMC) va acusar al març els Estats Units de continuar donant ajudes públiques a Boeing, uns subsidis que ja van ser declarats il·legals el 2012. Però el conflicte ha continuat i a principis d'aquest abril Trump va anunciar més aranzels a productes europeus argumentat que és l'europea Airbus qui rep subsidis comunitaris. Brussel·les ha respost aquest dimecres amb una llarga llista de productes nord-americans que podran quedar subjectes a sancions per valor 20.000 milions de dòlars. Molts són productes que provenen de manera més o menys directa de l'agricultura, el sector econòmic del qual prové bona part de l'electorat de Trump.

La mateixa setmana en què els estats de la UE donaven llum verda a reobrir les negociacions per establir un tractat comercial amb els Estats Units per intentar rebaixar tensions, l'enfrontament entre Brussel·les i Washington ha viscut dues noves escalades. Avui Trump anunciarà la retirada de la suspensió de la llei que impedia des de fa 20 anys que particulars afectats per les expropiacions després del triomf de la Revolució denunciessin empreses europees amb inversions a Cuba. I la setmana passada, anunciava una llista de 300 productes potencialment afectats per sancions per valor d'11.000 milions de dòlars, amb l'argument que la UE subsidia Airbus.

Brussel·les ja ha respost elevant el to i avisant que contraatacarà. I tot seguit ha publicat aquesta llista de productes que podran ser sotmesos a sancions en forma d'impostos o aranzels. S'hi poden trobar productes propis de l'agricultura, ramaderia o pesca com patates, ceba, moniatos, tota mena de verdures, peix fresc i congelat i quètxup, però també avions, videojocs, parts de camions i tractors i helicòpters.

Segons la comissària de Comerç, Cecilia Malmström, "les empreses europees han de poder comepetir en igualtat de condicions". "La recent resolució de l'OMC sobre els subsidis dels EUA a Boing és important i s'ha de respectar". Al mateix temps, però, Malmström, que també serà l'encarregada de negociar amb Washington el futur tractat comercial, diu que "el diàleg és el que ha de prevaldre entre socis importants com els EUA i la UE, incloent-hi posar fi a aquesta llarga disputa". "La UE es manté oberta a converses amb els EUA".

De moment, aquest llista queda sota consulta pública, oberta fins al 31 de maig. Després serà l'OMC qui haurà de decidir, també en funció de com avanci el conflicte, si s'apliquen les sancions pel valor calculat per la Comissió inicialment, si per menys valor o si es pot intentar buscar una altra solució al conflicte. "Els serveis de la Comissió Europea han identificat productes originaris dels Estats Units que podrien ser potencialment subjectes a increments dels seus aranzels", diu el comunicat, que argumenta que té el dret de fer-ho després que els Estats Units incomplissin els acords fixats per l'Organització Mundial de Comerç. L'objectiu de la consulta pública és que totes les empreses, entitats o particulars que hi tinguin alguna cosa a dir puguin pronunciar-se.