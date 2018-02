"Les necessitats de finançament de les comunitats autònomes no es calculen des de fa 20 anys", denuncia l'Airef

Claredat, eficiència i cooperació a l'hora de decidir. Aquestes són tres qualitats que falten en el sistema de finançament autonòmic espanyol segons el president de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef), José Luis Escrivá, que ha enumerat tots els motius pels quals l'actual model és "ineficient i difús" i no ha aconseguit redistribuir la riquesa al mateix nivell que ho han aconseguit altres països descentralitzats. Segons Escrivá, una de les claus per on caldria començar és tenir clar quins són els costos i les necessitats de finançament de cada autonomia en funció dels serveis que tenen transferits. Al president d'aquest organisme fiscalitzador li sembla començar la casa per la teulada el fet que a hores d'ara s'estigui intentant reformar el sistema establint primer les competències i després les despeses. "Les necessitats de finançament de les comunitats autònomes no es calculen des de fa 20 anys i les dels ajuntaments es fan amb dades dels anys 80", ha etzibat, indignat.

El marc competencial complex i ambigu sobrecarrega l'activitat d'interpretació del TC i genera períodes dilatats d'incertesa normativa. AIREF

Per a l'Airef, no és "raonable" que aquestes xifres no estiguin ni tan sols estimades, una deficiència que provoca fluctuacions considerables en despeses clau com la sanitat o l'educació entre comunitats i entre períodes de temps a les quals els ciutadans s'han d'enfrontar. A les dades que ha aportat aquest dimecres Escrivá a la comissió del Congrés de Diputats que aborda la reforma del sistema autonòmic s'observa que la despesa en sanitat de les autonomies va augmentar un 6,4% entre el 2002 i el 2009 i va caure un 2,4% entre el 2009 i el 2017. En despeses estructurals com ara sanitat o educació, la proposta de l'Airef és calcular quina és exactament la necessitat de finançament per estabilitzar la despesa, hi hagi crisi o no, perquè el ciutadà no pateixi aquestes fluctuacions.

Qui ho hauria de calcular? Per a l'Airef, hauria de ser una autoritat independent, com passa per exemple a Austràlia o Alemanya, per deslligar la qüestió de la taula de negociació política, ja que es tracta de despeses clau previstes en lleis fonamentals.

Segons el president de l'Airef, cal deixar clara la divisió de competències i millorar l'eficiència del repartiment. Per exemplificar-ho ha posat sobre la taula casos com el finançament de la sanitat o dels productes farmacèutics, que gestionen les comunitats sense conèixer el procés de decisió sobre què es finança i què no. També ha parlat d'aspectes com ara les retribucions per incapacitat laboral, que paga la Seguretat Social però que gestionen les autonomies també sense entrar en la presa de decisions. El mateix passaria amb la justícia: "Qui paga els edificis, el personal, les millores per a la digitalització?", s'ha preguntat en referència a les autonomies.

Literalment, l'Airef creu que l'actual "distribució competencial és difusa" i amb unes normes "poc precises". Per a l'Airef, com que s'estableix aquest marc ambigu on ni l'Estat ni les autonomies acaben de tenir clares les fronteres competencials s'acaba "sobrecarregant" la capacitat interpretativa del Tribunal Constitucional.

Pel que fa al sistema de finançament autonòmic, Escrivá ha insistit en la necessitat de liquidar el FLA i, com ja havia dit anteriorment, "aprofundir" en les possibilitats d'una quitança del deute autonòmic que Montoro es nega a anomenar d'aquesta manera. Segons Hisenda, es tracta d'una reestructuració del deute que el perpetuarà però no l'eliminarà o en millorarà les condicions de finançament.

Més competències per als ajuntaments

L'Airef proposa fer servir el superàvit local per a partides com dependència o renda mínima

Una altra de les propostes de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal és desencallar la situació dels ajuntaments espanyols. El ministeri d'Hisenda ja s'ha compromès aquesta setmana que els ajuntaments puguin, finalment, gastar el superàvit que fa anys que acumulen a causa de la cotilla de la regla de despesa. Escrivá ha recordat que als ajuntaments "els sobren diners", ja que tenen acumulats més de 25.000 milions d'euros de superàvit que no poden gastar mentre hi ha comunitats autònomes en situacions financeres molt complexes (com el País Valencià o Catalunya, amb nivells d'endeutament superiors al 35% del seu PIB).

"Amb la situació de dèficit estructural que tenen la Seguretat Social i l'Estat, volem que els ajuntaments es gastin els diners fent fonts d'aigua?", ha etzibat el president d'aquest òrgan fiscalitzador dels comptes de l'Estat. Per això, ha apuntat que les corporacions locals (que a la pràctica són les que acaben gestionant molts serveis socials) siguin les que assumeixin competències socials com ara els serveis a la dependència o la renda mínima.