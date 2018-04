L’FMI veu la immigració com la solució a l’envelliment d’Espanya

Espanya forma part del grup de països que surten més malparats per les conseqüències negatives de tenir una de les esperances de vida més altes del món. L’envelliment d’una població que, alhora, cada vegada té menys fills podria fer reduir la taxa d’activitat de l’estat espanyol vuit punts al 2050 si no s’adopten mesures de xoc. Quines mesures? La recepta de l’FMI passa per tornar a rebre immigrants que recuperin la força laboral jubilada, incentivar el treball femení i aconseguir que les persones de més edat continuïn treballant, especialment en les franges d’edat d’entre 55 i 59 anys i superiors. De fet, l’FMI destaca que la crisi i la més gran incorporació de la dona al món laboral ha amagat en certa mesura l’impacte real que ja té actualment l’envelliment en societats com l’espanyola. Perquè, segons diu, ja ha identificat la caiguda de la taxa d’activitat en els homes joves, mentre que la de les dones ha augmentat.

Segons l’informe que va publicar ahir l’FMI, Espanya (juntament amb països com Bèlgica, França, Itàlia i Portugal) pot veure com la seva taxa d’activitat laboral cau per sota del 50% (actualment, a Espanya se situa en el 58,8%). Segons assenyala l’FMI, les implicacions no només són l’amenaça de la sostenibilitat de l’estat del benestar i la Seguretat Social, sinó també la desacceleració del creixement econòmic dels països més desenvolupats. Per contrarestar el fenomen, l’FMI fa referència a polítiques de “xoc” que impulsin l’activitat. I, sense concretar, apunta que “molts països han de reconsiderar la seva política migratòria”.