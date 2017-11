L’absentisme torna al nivell precrisi

Gairebé 76.000 milions d’euros. És el cost econòmic que va suposar l’absentisme laboral al conjunt de les empreses espanyoles l’any passat, segons l’Associació de Mútues d’Accidents de Treball. Aquesta xifra, a més, podria augmentar: coincidint amb la recuperació de l’activitat, l’absentisme laboral s’ha disparat un 6,5% interanual fins al setembre, segons dades de la consultora Tebex a les quals ha tingut accés l’ARA.

D’aquesta manera, els nivells d’absentisme ja s’acosten als que es van assolir abans de la crisi (vegeu gràfic). Segons les previsions de Tebex, l’absència de treballadors a les empreses fregarà el 4,6% al tancament d’aquest any, molt per damunt del 2,95% que es va assolir en els moments més durs de la crisi, el 2012, i que es considera estructural. “En aquell moment l’atur era del 25%”, explica Rafael Sendín, director mèdic d’absentisme a Tebex, que afegeix que “hi ha una relació inversament proporcional entre atur i absentisme; si baixa l’atur, l’absentisme puja”.

És un diagnòstic que també comparteix Almudena Goulard, cap de recursos humans de la consultora internacional Ayming: “És una de les conclusions més ràpides; quan hi ha una millora econòmica, el treballador té la percepció irreal que hi ha menys possibilitats de perdre la feina”. Tot i això, l’experta matisa que les causes de l’absentisme són “molt àmplies i variades”. “Hi influeixen factors com la legislació vigent, les polítiques sanitàries, les llistes d’espera i l’edat i el gènere dels treballadors”, enumera Sendín.

De fet, les dades de Tebex coincideixen amb les del novè Baròmetre europeu de l’absentisme i el compromís dels treballadors, que publica anualment Ayming. Segons Goulard, autora de l’informe, l’any passat l’absentisme laboral ja va créixer un 6% a Espanya. L’estudi constata que cada treballador falta de mitjana entre un i quatre dies al seu lloc de treball, però la forquilla és molt variable depenent del país, cosa que dificulta que els experts puguin establir uns estàndards. “Hi ha més de 16 formes diferents de calcular l’absentisme i a cada país varia”.

Tot i això, segons Goulard, els treballadors espanyols són més cautelosos que a la resta d’Europa: “La taxa de presentisme (tothom present) a Espanya és del 79%, mentre que la mitjana europea se situa en el 72%”. L’estudi trenca altres tòpics com ara que al sud d’Espanya es treballa menys, segons explica Goulard, i estableix que a les comunitats del nord de l’Estat en molts casos hi ha més absentisme que al sud.

La precarietat apuja l’absentisme

La qualitat dels llocs de treball que es creen actualment tampoc ajuda a reduir l’absentisme. La precarització fomenta la rotació de personal i redueix la formació. “Quan col·loques algú davant una màquina sense fer-li un curs de prevenció adequat, o quan selecciones algú sense tenir en compte les seves qualitats, també augmentes el risc d’absentisme”, explica el doctor Sendín. A més, segons aquest expert, la temporalitat també és un factor a tenir en compte: “Quan tens un contracte temporal i saps que, com a molt, t’estaràs tres mesos en aquella empresa, el teu nivell d’implicació és més aviat baix; no sents que hagis de fer esforços per aquella companyia”.

L’estudi de Goulard posa més incidència en els motius de les baixes: “Normalment els treballadors falten a la feina per problemes de salut propis o bé de familiars, mentre que els càrrecs directius al·leguen més motius personals”. Les dues consultores coincideixen que l’ambient de treball i els càrrecs intermedis són bàsics per reduir l’absentisme: “Hi ha moltes empreses que tenen problemes de gestió que empitjoren l’absentisme”, sentencia Goulard.