L'economia catalana creixerà més que l'espanyola el primer trimestre, segons l'Airef

Les previsions econòmiques per a Catalunya milloren setmana a setmana. L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, l'Airef, ha actualitzat de nou aquest dijous els seus càlculs i ara preveu que l'economia catalana creixi més que l'espanyola durant el primer trimestre d'aquest 2018.

Segons aquest organisme, que des del novembre calcula la taxa de creixement en temps real de Catalunya, l'economia catalana creixerà un 0,83% entre gener i març, mentre que al conjunt d'Espanya la pujada es quedarà en el 0,77%. Pel que fa a l'últim trimestre del 2017, l'Airef estima que l'economia catalana haurà crescut un 0,77% més.

L'organisme, presidit per José Luis Escrivá, va pronosticar al novembre que l'impacte en l'economia espanyola de la incertesa sobre Catalunya podria ser de quatre dècimes (uns 4.000 milions d'euros) si la crisi era temporal, i de fins a 1,2 punts del PIB (uns 13.000 milions d'euros) si es manté en el temps, de manera que el creixement podria arribar a reduir-se a l'1,5% l'any vinent. Per a Catalunya, estimava que la seva economia podria caure entre un 0,7% a l'escenari central i un 2,7% si es perllongava el desafiament sobiranista.

L'escenari, però, ha anat canviant des del novembre, i l'Airef ha anat corregint els seus pronòstics a mesura que s'han fet públics els diversos indicadors que creua per fer els càlculs. L'organisme destaca que les últimes dades conjunturals reflecteixen una "lleugera acceleració" en el ritme d'avanç de l'economia, principalment per més aportació de la demanda nacional, juntament amb el manteniment de la contribució positiva, encara que més moderada, de la demanda externa.

Així, ara l'Airef preveu un creixement interanual del PIB del 3,3% per al primer trimestre del 2018 en comparació amb el mateix període del 2017, la mateixa dada que estima per a l'últim trimestre del 2017 en comparació amb el del 2016 i dues dècimes per sobre del que ha calculat per a la mitjana anual de l'any passat. L'alça del 0,77% al conjunt d'Espanya per al primer trimestre se situa a més en línia amb el que ja van pronosticar per al quart trimestre del 2017: un augment del 0,8%.

En concret, preveu una alça trimestral del 2,1% en exportacions i del 2,2% en importacions per al primer trimestre de l'any, en què la taxa d'ocupats creixerà un 0,7%. Pel que fa a l'ocupació en termes d'EPA, l'Autoritat Fiscal estima que entre gener i març creixerà un 3,1% en comparació amb el mateix període del 2017, en línia amb el quart trimestre de l'any passat.