Llum verda a les obres del tren a l’aeroport del Prat

El govern espanyol té previst autoritzar avui mateix la licitació de la segona fase de les obres del tren que ha de connectar Barcelona amb l’aeroport del Prat, per un valor de quasi 74 milions d’euros, segons ha pogut saber l’ARA. La segona fase d’aquests treballs consisteix en l’enllaç amb doble via del ramal de l’aeroport amb la via d’ample convencional de Barcelona a Tarragona que passa per Vilanova i la Geltrú.

També s’hi inclouen actuacions com l’electrificació de tot el traçat, la instal·lació de les vies i dels sistemes de seguretat i comunicacions, els accessos, els drenatges i altra obra civil, així com l’adequació de les estacions a les terminals 1 i 2 de l’aeroport. La durada dels treballs serà de 24 mesos.

Quan entri en servei el tren, a l’aeroport s’hi podrà arribar des de l’estació de Sants en 19 minuts, cosa que s’espera que beneficiï entre 7 i 9 milions de viatgers a l’any. A més, es podrà accedir a l’aeroport directament des de les línies R2 i R4 de rodalies, i a través d’aquestes connectar amb les altres línies de rodalies i la xarxa de metro, i hi podrà haver trens llançadora per connectar amb la línia de l’AVE.

305 milions invertits

Les obres que s’autoritzaran avui donaran continuïtat a les que es van fer durant la primera fase, que, amb una inversió d’uns 305 milions d’euros, van consistir en la perforació mitjançant una tuneladora de l’accés a les terminals 1 i 2 de l’aeroport.

L’accés ferroviari a l’aeroport del Prat té un traçat de 4.510 metres, que inclouen un túnel de 3.400 metres, dels quals 3.048 s’han fet amb tuneladora. Els treballs, que poden optar a fons europeus, els promou el ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a través d’Adif, que és l’ens gestor d’infraestructures ferroviàries.