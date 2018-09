100.000 M€ per a la transició energètica

La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, va xifrar ahir el cost del canvi de model energètic per complir els objectius europeus. En un fòrum organitzat pel diari Cinco Días, Ribera va dir que caldrà mobilitzar 100.000 milions d’euros i va demanar la implicació d’empreses privades, especialment les cotitzades, i les entitats financeres. La lluita contra el canvi climàtic “va amb una mica de retard”, va admetre la ministra, que va dir que caldrà obtenir aquests recursos abans del 2030 només per a generació d’electricitat renovable i eficiència energètica. Però faran falta 83.000 milions per a economia circular.

La situació actual, va dir la ministra, és un llast per a la competitivitat de les empreses espanyoles, i va recordar que Espanya és l’estat de la Unió Europea on més han crescut les emissions de CO 2 els tres últims anys. Per això, considera que cal posar fil a l’agulla i en aquest sentit va explicar que espera portar al Congrés abans de Nadal la llei del canvi climàtic i la transició energètica, amb l’objectiu de poder presentar a Brussel·les abans de final d’any el Pla Nacional de l’Energia i el Clima.

Teresa Ribera no va obviar crítiques als seus predecessors en la cartera d’Energia del govern espanyol, assegurant que no s’ha trobat ni un paper sobre el futur de les centrals de carbó i de les nuclears. “No hi havia res, no sabem els escenaris en què es treballava, cosa d’absoluta irresponsabilitat”, va dir la ministra, que no va voler posar data a la fi d’aquestes dues tecnologies de generació elèctrica.

Fi de l’impost al sol per decret

El que sí que va aclarir la ministra -ho havia anunciat el primer dia- va ser quan serà derogat el denominat impost al sol. Serà abans de final d’any i es farà per decret si no tira endavant al Congrés la proposició de llei aprovada al maig -quan encara governava Mariano Rajoy- per suprimir aquest tribut, i que va obtenir el suport de tots els grups parlamentaris excepte del PP.

Més prudent que altres cops, la ministra es va referir a les emissions dels motors dièsel dels cotxes. Va evitar parlar de la seva desaparició, i va dir que a mitjà termini s’ha de tendir a una mobilitat sense emissions. “Els motors dièsel han tingut una trajectòria extraordinària des del seu origen i s’han col·locat en una posició central, però veiem que d’alguna manera a mitjà termini tenen un recorregut limitat”, va dir Ribera, que va destacar que la indústria de l’automoció, que aporta un 11% del PIB de l’Estat, ha de fer front a un procés de transformació, en el qual la gasolina i el gasoil no tinguin un tracte fiscal diferent.

Ribera també es va referir al model elèctric espanyol -ahir van baixar els preus després d’arribar l’última setmana a màxims anuals- i va emplaçar les empreses del sector a fer una reflexió “molt pensada” sobre el sistema de formació de preus a l’Estat. La ministra va augurar, però, noves pujades dels preus a causa de l’encariment dels drets de CO 2 i del gas i el carbó.

Precisament ahir es va saber que Carmen Becerril, presidenta de Fortia i exconsellera de diverses energètiques com Endesa, Red Eléctrica, CLH i Acciona, serà la nova presidenta de l’operador del mercat elèctric majorista, OMEL, en substitució d’Ignacio Grangel, que havia sigut cap de gabinet d’Alberto Nadal quan era secretari d’estat per a l’Energia.