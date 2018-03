Madrid rebaixa encara més els impostos: redueix mig punt l'IRPF i bonificarà més els de successions i donacions

La Comunitat de Madrid encara rebaixa més els impostos. La presidenta d'aquesta autonomia, la popular Cristina Cifuentes, ho ha anunciat aquest dimarts després que s'hagi aprovat al consell de govern. Així, Madrid rebaixa mig punt fins al 9% el tipus mínim de l'escala autonòmica, cosa que el situa al més reduït de totes les autonomies. La reforma també inclou una bonificació del 15% de l'impost de successions i donacions entre germans i del 10% entre tiets i nebots.

La presidenta madrilenya ha subratllat que el conjunt de les mesures fiscals beneficiarà els més de 3 milions de contribuents madrilenys, que s'estalviaran 125 milions d'euros l'any, 170 si tenen en compte les deduccions per naixement de fills i de lloguer d'habitatge que s'han aprovat a la llei de pressupostos del 2018.

Segons Cifuentes, aquesta rebaixa fiscal té com a objectiu "consumar el procés d'implantació de compromisos adquirits amb els madrilenys en matèria fiscal", a més de complir amb el programa electoral. D'altra banda, també busca millorar l'economia madrilenya i incentivar l'estalvi i el consum, ha afegit, tot assegurant que així el sistema tributari d'aquesta comunitat serà més just i equitatiu.

Per a Cifuentes, la rebaixa de l'IRPF beneficiarà sobretot les rendes més baixes i "alleugerirà" la pressió fiscal dels més de tres milions de contribuents madrilenys en 56,3 milions d'euros.

Però el sindicat de tècnics d'Hisenda, Gestha, no hi està d'acord. Segons el seu portaveu, José María Mollinedo, "l'anunci de Cifuentes és un contrasentit, ja que no té cap lògica queixar-se de falta de finançament i abaixar impostos. Aquesta contradicció justifica que algú pugui veure un interès partidista tan habitual en els anys previs a les eleccions.

A més, per a Gestha, no afectarà només les rendes més baixes i situa Madrid com la comunitat amb l'IRPF menys progressiu. Per això, recomana compensar la rebaixa apujant la pressió a les rendes altes recordant que Madrid és on l'IRPF té els tipus màxims més reduïts.