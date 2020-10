Mas-Colell adverteix: "Serà molt complicat gestionar els fons europeus"

L'exconseller d'Economia de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, ha advertit aquest dimecres que hi haurà molts entrebancs en la gestió dels 140.000 milions de fons europeus que han d'arribar a Espanya per fer front a les conseqüències econòmiques de la pandèmia. El president espanyol, Pedro Sánchez, presentarà avui les línies mestres de la seva aplicació.

En una entrevista a TV3, el professor Mas-Colell ha indicat que gestionar aquests fons i accedir-hi en la seva totalitat "serà molt complicat", perquè hi ha 27 països europeus i no tots hi són favorables. "Hi haurà molts entrebancs en el camí, hem de fer les coses molt bé", ha dit.

Mas-Colell s'ha mostrat segur que Espanya està capacitada per fer les reformes estructurals que cal, però ha matisat: "El tema és si les vol fer". I sobre les possibles condicionalitats futures a aquests fons, Mas-Colell ha advertit que "no se sap que demanarà Europa i fins a quin punt voldrà introduir reformes com fa deu anys". En aquest sentit, ha fet broma respecte a la decisió de disparar la despesa, a diferència del que va passar en l'època de la crisi financera, durant la qual ell era conseller. "M'hauria posat a riure si fa deu anys m'haguessin dit que gastés el que volgués", ha dit.

Respecte a la gestió dels fons europeus, Mas-Colell ha donat suport a la proposta del Cercle d'Economia de crear una agència específica per fer-ho i ha lamentat que l'Estat hagi optat per una gestió a través de la seva administració. "Fer funcionar la maquinària de l'Estat simplement gestionant més diners a mi m'inquieta molt", ha dit.

Sobre la gestió dels fons, ha dit que ha de ser "impecable" i "transparent" i ha recordat que s'haurà de passar un examen cada sis mesos i que si Europa no n'aprova l'aplicació es poden perdre fons.

Reforma laboral i més impostos

Andreu Mas-Colell no s'ha mostrat massa preocupat per l'augment de dèficit i deute que comporta la lluita contra la pandèmia, però ha advertit que "la condicionalitat europea frenarà la contrareforma laboral". També ha indicat que a llarg termini s'hauran d'apujar els impostos perquè algunes despeses, com la sanitària, seran permanents, i en aquest sentit ha recordat que la pressió fiscal a Espanya és entre tres i quatre punts inferior a la mitjana europea.