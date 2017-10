Matías Carnero: “Que per què Seat no marxa de Catalunya? Miri, deixi’ns tranquils, deixi’ns fer cotxes”

Matías Carnero és, als seus 49 anys, tot un poder fàctic a Seat. És el president del comitè d’empresa de la primera companyia catalana en ocupació i president també de la UGT de Catalunya. Es presenta a l’entrevista amb una camisa amb el seu nom i el logo de Seat, i explica que l’empresa és la seva passió i la seva bandera. L’entrevista, molt política, es va fer ahir al matí, hores abans de la DUI.

El comunicat de Seat sobre la continuïtat de la seu social era ambigu. ¿Vostè què hi va entendre?

Hem aplaudit la carta de Luca de Meo [president de Seat] tot i ser ambigua, no podia ser d’una altra manera. Hem demanat a la direcció que no participi en política. Una empresa és un negoci i no s’ha de ficar en política. La carta ha tranquil·litzat molt la plantilla. Ve a dir que mentre hi hagi seguretat jurídica Seat no canviarà de seu social, que seria el següent pas.

Per què calia ser ambigus?

Perquè tot es pot malinterpretar. Hem hagut de frenar l’anunci del nom d’un model. Si s’hagués dit Ávila, una part podia dir “No compro cotxes espanyols”. Si s’hagués dit Tàrraco, una altra part podia dir “No compro cotxes catalans”. I això pot fer que un cotxe no tingui futur.

Quin ambient hi havia a la fàbrica?

Hi ha hagut alleugeriment. A Alemanya, a la direcció, estan expectants, cada dia es parla de Catalunya. Pensen que estem en estat de setge, com si hi hagués barricades al carrer. Els diem que hi ha un problema polític que s’ha de resoldre.

Han fet política, les empreses?

Em pregunto què hauria passat si les empreses que van decidir sortir de Catalunya després de l’1 d’octubre ho haguessin fet abans. És lícit que cada empresa faci el que li sembli, però, si tenien clara la inestabilitat, aquesta inestabilitat ja existia abans de l’1 d’octubre.

¿Si avui hi ha DUI, hi ha inseguretat jurídica i, per tant, Seat ha de treure la seu social de Catalunya?

Seat només està afectada si hi ha una llei que apugi aranzels. Encara que hi hagi una DUI, com que és il·legal no té validesa davant de ningú. Els aranzels són ciència-ficció i no vull parlar de ciència-ficció. Però si no tens la validesa d’Europa ni del govern espanyol, al final, declara el que vulguis però no podràs aplicar lleis.

Per tant, Seat mantindrà la seu?

Jo tinc una opinió, però n’hi ha moltes més. Jo no canviaria la seu social ni amb la DUI. Per què he de fer aquest moviment? ¿Perquè algú interpreti que estem donant suport al no independentisme?

Per què creu que els pressionen?

Som la primera empresa d’Espanya d’automoció. Em consta que la Casa del Rei ha preguntat: “Què passa amb Seat, per què es queda a Catalunya?”, i això és una pressió. En aquest país tothom truca. La setmana passada els consellers [Dolors] Bassa i [Oriol] Junqueras també van trucar. No m’estranya que la Casa del Rei pregunti. Que per què Seat no marxa? Miri, deixi’ns tranquils, deixi’ns fer cotxes. I en comptes de trucar-nos, truqui als polítics i no traslladi el problema a les empreses.

Sobre la trucada del rei...

Mai vaig dir que hagués trucat.

...la gent ho ha vist com una falta de neutralitat.

On és la neutralitat del rei quan fa el discurs que ha fet? Va tirar llenya al foc. Hauria de tenir un paper de neutralitat que va trencar en un conflicte tan seriós com aquest.

Han quedat com l’empresa més gran amb seu a Catalunya. ¿És per catalanitat?

No, és neutralitat i responsabilitat. De Meo és un president que s’ha posicionat. M’han demanat opinió i he dit que ens hem de mantenir al marge, i ho segueixo mantenint.

En un escenari d’aranzels, ¿imagina Seat enduent-se la producció fora?

No. A Martorell hi tenim quatre milions de metres quadrats. En aquest cataclisme de què em parla qualsevol pot deslocalitzar producció, però la fàbrica és impossible. Ni amb el pressupost general de l’Estat pagues una fàbrica com la nostra.

Avui han tornat a presentar beneficis a l’alça. Malgrat tot, estan en un moment dolç.

Avui hem firmat un dia extra de producció al desembre per donar al mercat el que ens demana. Per veure si cauen les vendes haurem d’esperar. Però millorarem el compte de resultats i tindrem beneficis, i això s’extrapolarà a la paga de beneficis dels treballadors.