De Meo ja aplica a Renault la recepta de Seat

Luca de Meo va deixar Seat al gener però no va poder assumir el comandament de Renault com a conseller delegat fins al cap de sis mesos. La seva arribada ja la noten a la multinacional francesa. Els reptes que té al davant són importants: ha de tornar a fer rendible la marca del rombe, que va perdre 141 milions d’euros el 2019. També ha de pilotar el contundent pla estratègic a tres anys amb un estalvi de 2.000 milions d’euros i la supressió de 14.600 llocs de treball. I té un tercer repte: refer les relacions de l’aliança amb Nissan i Mitsubishi, malmeses arran de l’escàndol protagonitzat per Carlos Ghosn.

Res que sigui fàcil, però Luca de Meo ja ha començat a aplicar el mètode que va aplicar a Seat, i que va portar la companyia de Martorell a segellar el seu millor exercici el 2019.

Una part de l’èxit de Seat va ser renovar la gamma amb els SUV -Tarraco, Ateca i Arona-. Un dels principals artífexs d’aquests models, el dissenyador Alejandro Mesonero-Romanos, ja se l’ha endut De Meo cap a Renault. També s’ha endut Christian Stein, fins ara director de comunicació de Seat i de relacions institucionals de Volkswagen a Espanya, i que ara serà vicepresident de comunicació de Renault. A Seat, l’obessió de De Meo era vendre cotxes que deixessin més marge. Per això es va llançar la marca Cupra. Aquest model és el que vol replicar amb la mítica marca Alpine al grup Renault, que fins i tot assumirà l’equip de Fórmula 1 de l’automobilística francesa.

Nova estructura

Fa dues setmanes Renault anunciava una nova estructura. Luca de Meo ha posat un responsable, Cyril Abiteboul, al capdavant d’Alpine. Abiteboul és el director general de Renault Sport Racing. I el vicepresident de regions, vendes i màrqueting, Denis Le Vot, liderarà Dacia. De Meo durà Renault i la consellera delegada adjunta i directora financera del grup, Clotilde Debos, s’encarregarà d’una divisió de nova mobilitat. A Seat, aquesta àrea la va posar en marxa el mateix De Meo, que va empènyer la marca de Martorell a entrar en negocis nous com ara vendre patinets i motos i apostar per la mobilitat compartida, amb la creació de noves filials com Metropolis Lab, Seat Mó i Xmoba.