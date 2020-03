Més de 152.000 afectats per ERTOs

“S’arribarà a xifres d’atur històriques, mai vistes ni amb la crisi de després dels Jocs Olímpics de Barcelona ni en l’última”. La frase és del catedràtic de dret del treball de la UB Jordi García, i les xifres que ho corroboren són les que va donar ahir el departament de Treball sobre els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) presentats des del 12 de març: ja afecten 152.230 empleats. La dada es va disparar ahir, quan va passar dels 597 expedients registrats dijous als 8.640. Per entendre la dimensió de la xifra, els afectats serien el 38,5% del total d’aturats que hi havia a Catalunya al febrer, que es va tancar amb 395.214 desocupats.

Tot i que García no vol ser catastrofista, assegura que els expedients continuaran creixent encara a una velocitat similar la setmana que ve. Un dels sectors que farà que augmentin -explica-és el turisme, després que dijous al vespre el govern espanyol ordenés que tots els hotels, establiment turístics, càmpings i aparcaments de caravanes i allotjament de curta durada tanquin abans del 26 de març.

Els ERTO, però, ja s’han estès a tots els àmbits. Els primers sectors a presentar-los van ser aerolínies i automoció i, després, la moda. Ara també esquitxa l’educació, l’esport i la cultura. Ahir precisament, l’empresa de moda més important a Catalunya, Mango, va anunciar que presentava l’expedient “per força major” per a 4.767 treballadors, que afecta el personal de les botigues i també part de la seu de Palau-solità i Plegamans i del centre logístic que té a Lliçà d’Amunt. Va seguir els seus passos Vueling, que el va registrar per a uns 2.450 treballadors, i per una durada de tres mesos, i la cadena de bricolatge Brico Depôt, amb seu al Prat de Llobregat, per a 1.548 empleats.

651x370

Els ERTO dels centres educatius estan afectant el personal de servei de menjador o d’administració i serveis. Entre les escoles que ja han fet aquest pas hi ha l’Amor de Déu, de Sant Adrià de Besòs, i la Fundació ICCIC, que gestiona les escoles Thau. Els sindicats van denunciar que no hi ha justificació per prendre aquesta mesura. D’una banda, diuen que el salari del personal d’administració i serveis ve finançat per l’administració a través del concert educatiu, i, de l’altra, recorden que el Govern ha aprovat aquesta setmana un decret que inclou el pagament del sou als empleats de les empreses que treballen per a la Generalitat, com les del servei de menjadors, informa Laia Vicens. Les escoles concertades, per la seva banda, han demanat al Govern que ampliï aquest decret als centres concertats.

En l’àmbit cultural, moltes empreses estan estudiant presentar l’expedient. De moment, però, ahir ja ho va fer el Palau de la Música Catalana, amb un expedient que afectarà la totalitat de la plantilla, 106 treballadors. També llibreries com la Documenta o La Central l’han tramitat per a part dels seus empleats. “Ens hem quedat una desena de persones fent serveis mínims amb reducció de jornada, enviant comandes, endreçant el magatzem i fent feina per internet i amb les xarxes socials, però hem hagut de fer un ERTO que afecta uns 80 treballadors”, explicava Marta Ramoneda, de La Central. A escala internacional, Le Cirque du Soleil ha despatxat el 95% de la plantilla: 4.000 empleats, informa Xavier Cervantes.

Pel que fa als esports, el Barça també prepara un ERTO, tal com avançava ahir l’ARA, tot i que encara no se sap la quantitat de treballadors afectats. “A banda de les grans empreses, cal tenir en compte que les pimes també van engreixant la llista”, afegeix el catedràtic de la UB.

Més d’un milió d’aturats

Davant d’aquest tsunami de suspensió d’activitat, les dades de l’atur de març o abril poden “assolir rècords històrics”, adverteix García: “Els sindicats deien que els desocupats augmentarien en un milió a causa de la crisi del coronavirus, però crec que seran força més”.

També preveu que l’impacte econòmic a curt termini pugui ser de la mateixa magnitud. “Mai en cap crisi econòmica de les últimes que hi ha hagut s’han paralitzat en sec la majoria d’empreses”, recorda el catedràtic de la UB.