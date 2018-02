Milers de jubilats surten al carrer per demanar pensions públiques dignes

Milers de jubilats s'han manifestat el migdia d'aquest dijous en diverses capitals espanyoles, com Barcelona, Madrid, Valladolid o Bilbao, convocats per diverses plataformes i sindicats en defensa d'unes pensions públiques dignes.

A Barcelona, al voltant de 400 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de la ciutat per reclamar la revaloració de les pensions i rebutjar la gestió del govern espanyol en aquesta matèria.

La pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes o els canvis anunciats pel govern respecte als plans de pensions privats han estat alguns dels motius de la mobilització, convocada pel col·lectiu Marea Pensionista, abonada pels sindicats majoritaris.

Marea Pensionista considera insignificant l'increment del 0,25% aplicat a les pensions, s'oposa al foment dels plans de pensions privats i defensa un sistema públic de pensions de qualitat, i ha fet coincidir aquesta mobilització amb el Dia Europeu per la Igualtat Salarial.

Aquesta entitat va anunciar fa tres dies que interposarà una demanda, presentada pel Col·lectiu Ronda, davant el Tribunal Europeu de Drets Humans contra l'Estat per presumpta vulneració del dret a preservar el poder adquisitiu dels pensionistes.

Les mobilitzacions en defensa d'unes pensions dignes s'han convocat a tot Espanya i, en el cas de Catalunya, s'han celebrat a: Barcelona, Girona, Lleida, Figueres, Mataró, Reus, Sabadell, Terrassa i Tortosa.

A Madrid, més d'un miler de jubilats han ocupat la plaça de las Cortes davant el Congrés dels Diputats i han tallat el trànsit a la carrera de San Jerónimo. Concentrats des de minuts abans de les 11 hores en una manifestació amb la qual volien visibilizar el seu descontentament per l'augment de només el 0,25%, els manifestants han aconseguit trencar el cordó policial en diversos punts per arribar fins a les portes de la cambra baixa.

Una delegació de les entitats organitzadores de la concentració, entre les quals hi ha els sindicats CCOO i la UGT, ha registrat al Congrés un escrit en el qual demanen "trencar el bloqueig polític de PP i Ciutadans" per canviar l'actual legislació de pensions.



Situat a la plaça de las Cortes, a l'altra vorera de la carrera de San Jerónimo davant el Congrés, el cordó policial previst per la Policia Nacional, que envoltava amb agents i tanques de seguretat la concentració, s'ha vist desbordada tant en aquest punt com més amunt del carrer, quan diversos centenars de manifestants s'han unit a la protesta.

A crits de "Lladres, lladres!" i amb les mans alçades, els manifestants han baixat pel carrer fins a arribar a les portes del Congrés i han tallat el trànsit. Els jubilats han respost als intents de la Policia per contenir el seu avanç amb crits de "Som pensionistes, no terroristes".