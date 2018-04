Millo diu que els pressupostos asseguren la 'pluja de milions' anunciada per Rajoy

El delegat del govern de l'Estat, Enric Millo, ha manifestat aquest dimarts que les previsions previstes per a Catalunya en el projecte de pressupostos de l'Estat per al 2018 asseguren la que va ser batejada mediàticament com a 'pluja de milions'.

Millo ha desgranat les inversions previstes per l'Estat a Catalunya l'any 2018, una xifra que puja a quasi 1.350 milions d'euros. Aquestes inversions suposen un 13,3% del total que l'Estat invertirà en les comunitats i un 17,3% més que l'any anterior.

"Aquest pressupost manté íntegrament els compromisos adquirits pel president del govern amb Catalunya", ha dit Millo, en referència a l'anunci que va fer el president Mariano Rajoy al març de l'any passat durant una visita a Barcelona, quan va anunciar una inversió de 4.200 milions d'euros per al període 2017-2020, i que es va batejar com a 'pluja de milions'. Segons Millo, entre els pressupostos del 2017 i l'anunciat avui per al 2018 s'arribarà ja als 2.400 milions d'euros.

Millo ha assegurat que es tracta d'inversions per millorar la competitivitat i la vida dels catalans, i ha volgut desvincular l'esforç inversor a Catalunya de la situació política i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. "Malgrat les dificultats polítiques volem mantenir l'esforç inversor per aquest motius (la competitivitat i la millora de la vida de les persones) i no per cap altre motiu", ha dit en relació al 155.

El delegat de l'Estat també ha tret importància a que la inversió a Catalunya respecte a l'aportació al PIB no variï respecte a l'any anterior, i es queda en el 13,3%, malgrat que Catalunya aporta un 19% del PIB espanyol. Al contrari, Millor ha dit que Catalunya és la segona comunitat on més inverteix l'Estat, només per darrera d'Andalusia (que s'enduu el 14,6% de la inversió territorialitzada), i a més ha assegurat que Catalunya és la primera comunitat en el rànquing de les inversions del denominat grup Foment, que inclou el ministeri de Foment i alguns organismes que en depenen, com Aena, Adif, Renfe o Ports de l'Estat.

El grup Foment invertirà 1.245 milions d'euros a Catalunya segons els pressupostos, un 16,7% més que l'any passat (178 milions més). Segons Millo, això suposa situar-se en un 181% per sobre de la mitjana de les inversions del Foment a les comunitats, que és de 803 milions.

Desviament de camions de la N-340 i N-240

De la inversió prevista de l'Estat a Catalunya, 221,8 milions són per a carreteres, sis milions més que l'any anterior. Entre aquestes inversions està prevista una partida de 12,1 milions per compensar a les concessionàries d'autopistes pel desviament de vehicles, sobretot pesants, de les carreteres N-240 i N-340 cap a les autopistes AP-2 i AP-7.

Aquestes mesures preveuen l'exempció del peatge per a vehicles lleugers que facin el tram Vilafranca del Penedès (sud)-Alcanar de l'AP-7 d'anada i tornada el mateix dia, així com la bonificació del 50% del peatge per als camions de quatre eixos o més de l'N-340 que es desviïn a l'AP-7 en el tram Peníscola-l'Hospitalet de l'Infant i el tram Altafulla-Vilafranca del Penedès.

També hi haurà bonificació del 50% del peatge per als camions que de l'N-240 es desviïn a l'autopista AP-2 en el tram Les Borges Blanques-El Pla de Santa Maria.

En carreteres també està prevista la construcció de diverses rotondes, la continuació de les obres de desdoblament de l'N-II a les comarques de Girona, la millora del ferm de l'A2 a la província de Lleida, i continuar amb les obres de la variant de Vallirana o la B-40 -autovia orbital de Barcelona- entre Olesa i Viladecavalls. També està previst començar l'estudi de l'accés viari sud al port de Barcelona.

Més de la meitat per a ferrocarrils

El ferrocarril s'emportarà més de la meitat (55,7%) de la inversió prevista del grup Foment, amb 697 milions d'euros, gairebé un 30% més que en els pressupostos del 2017. Destaquen les inversions en el corredor del Mediterrano, amb 72,6 milions per al tram València-Vandellòs; 40 milions per al tram Vandellòs-Tarragona; i 54 milions per a les obres d'adaptació a ample internacional del tram de Vila-seca a Castellbisbal.

També es continuaran els treballs per a l'accés ferroviari al port de Barcelona, hi haurà 88,7 milions per a les obres de l'accés ferroviari a l'aeroport del Prat i 75 milions per a les obres de l'entorn de La Sagrera.

Quant a Rodalies, les inversions seran de 331,9 milions (un 22,6% més que l'any anterior), dels que 183,5 milions seran per a la millora de la infraestructura i la resta són inversions en material rodant, instal·lacions i sistemes d'informació.

Ports i aeroports

La inversió prevista en aeroports als pressupostos és de 65,4 milions, dels que 43,17 milions aniran al Prat, 10,9 milions a l'aeroport de Girona-Costa Brava i 1,9 milions a l'aeroport de Reus. Aena invertirà 8,7 milions en la millora de la seguretat aèria als aeroports catalans.

Els ports tenen prevista una inversió total de 208,5 milions, dels que 109,7 milions aniran al port de Barcelona i 33,7 milions al de Tarragona.