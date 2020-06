Ministeri, patronal i sindicats ultimen l’acord per allargar els ERTO

“Si no aconsegueixen un acord avui els mato”, ironitzaven fonts del ministeri de Treball aquest dimecres, quan la reunió amb patronal i sindicats per allargar els ERTO més enllà del 30 de juny ja feia gairebé dues hores que durava. Però va acabar sense pacte i amb el govern havent de presentar una contraproposta, que fonts de Treball asseguraven que “millora molt” la que havia posat sobre la taula a primera hora. S’espera que avui sí que hi hagi fumata blanca. En línies generals, l’executiu s’obre a dues mesures que reclamava la CEOE, amb el suport dels sindicats: mantenir els ERTO per causa de força major total, que són els que permeten mantenir tota la plantilla en atur temporal a les empreses que encara no reobrin, i també les exoneracions de les quotes a la Seguretat Social.

Aquestes eren les qüestions que van obstaculitzar que l’acord ja s’hagués produït dies enrere. La patronal reclamava que seguissin les exoneracions del 100% en les empreses que no superin els 50 treballadors i del 75% en les que sobrepassin aquesta xifra d’empleats. Això suposava una despesa important per a les arques públiques i és, precisament, el que més reticències ha creat a Treball, que planteja uns barems inferiors. El ministeri, però, no va concretar ahir quines xifres posa ara sobre la taula.

“L’escull ve fonamentalment per l’avaluació econòmica que en fa el govern [espanyol]”, va afirmar el secretari general d’UGT, Josep Maria Álvarez, en una entrevista a Onda Cero . El sindicalista, alhora, es va mostrar comprensiu amb l’alt cost que suposa per a l’Estat, però va subratllar la necessitat que es tiri endavant un acord abans del 30 de juny, que és quan s’esgota l’última pròrroga.

De fet, no hi ha cap actor de la taula de diàleg social que no comparteixi la conveniència d’arribar a un acord, però la represa progressiva de l’economia dificulta més regular la quantitat de casos diferents que hi pot haver. “Amb l’activitat parada era més fàcil. Ara cal passar el bisturí”, afirmava en declaracions a La Sexta el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo. Fonts d’aquest sindicat no expressaven tantes discrepàncies amb la proposta de l’executiu i creien que els “serrells” eren esmenables.

Pocs instruments d’inspecció

Álvarez assenyalava també altres qüestions que mantenien encallat l’acord: el frau de les empreses. Segons va explicar, alguns negocis han reincorporat una part de la plantilla i obliguen els treballadors a fer hores extra, en lloc de tornar a cridar tots els empleats. “S’està abusant dels ERTO”, lamentava, i apuntava que hi ha pocs instruments d’inspecció per controlar aquests casos. El sindicalista calculava que hi ha uns 200.000 treballadors que esperen tornar a la feina i, mentre les empreses encara no reobren, se’ls ha de mantenir la garantia que no perdran el lloc de treball.

Álvarez va afegir que el pronòstic és que a principis de juliol quedin un milió de treballadors en ERTO i que progressivament en vagin sortint. La ministra d’Economia, Nadia Calviño, va anunciar que entre divendres i dilluns 150.000 persones havien deixat l’atur temporal. Mentrestant, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, té els papers sobre la taula per portar-los a un possible consell de ministres divendres, a l’espera de l’acord.