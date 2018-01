Miura reuneix en temps rècord 300 M€ per al seu tercer fons

L’empresa de capital risc Miura, nascuda a Barcelona fa una dècada, està a punt de completar una operació fulgurant: tancar un fons de 300 milions d’euros abans fins i tot d’anunciar que l’inicia. Després de l’èxit viscut amb el seu primer fons (dotat amb 100 milions) i de la bona marxa del segon (en aquesta ocasió, de 200 milions), Miura s’ha marcat com a objectiu aixecar un tercer fons i, segons ha pogut saber l’ARA de diverses fonts del sector, la companyia ja té compromisos per escrit i signats dels inversors per tancar aquest tercer fons, que augmenta en un 50% l’import de l’anterior. Els diners, però, no es començaran a invertir fins que no s’esgotin els 200 milions del segon fons, del qual Miura encara té una quarta part pendent de gastar.

Diverses fonts han confirmat aquesta fita. L’únic tràmit que falta és que Miura comuniqui a cada inversor quina quantitat li assigna, atenent a criteris com la diversitat geogràfica i el perfil dels inversors. Les fonts consultades expliquen que aquest últim tràmit és qüestió de setmanes (“un mes i mig o dos mesos”, afirmen) i que llavors ja es podrà tancar oficialment el tercer fons, que Miura haurà obtingut en un temps rècord. Ara bé, tenir el fons tancat no significa que comenci a invertir-lo. “En aquest negoci, mentre no tens el segons fons tancat no pots començar a utilitzar el tercer”, expliquen les persones consultades. El motiu: “Els inversors del segon fons es podrien empipar”.

En un moment en què les grans fortunes tenen problemes per obtenir rendibilitat dels seus diners, els fons de capital risc s’han convertit en una opció cada cop més buscada. Miura inverteix en empreses mitjanes (que facturen entre 25 i 100 milions), les fa créixer i les internacionalitza. El seu objectiu és obtenir rendibilitats d’entre el 20% i el 25% anual, tot i que la companyia no fa públic el resultat final. Amb aquesta estratègia s’ha convertit en una de les firmes de capital risc de més èxit a Catalunya i Espanya. I la prova d’això és la rapidesa amb què ha reunit els 300 milions.

Miura va tancar el seu primer fons (Miura Fund I) el maig del 2008. Va trigar un any a reunir 100 milions. En aquella ocasió va convèncer el BBVA, Reig Capital Group o el family office de la família Botet (fundadora de Caprabo), entre d’altres. Sis anys després, el 2014, la companyia va tornar a convèncer els inversors. I ara, tres anys i mig després, ho ha tornat a fer. “Els inversors institucionals són conservadors i, quan veuen una companyia amb una trajectòria i que ofereix rendibilitats molt bones, molts volen repetir”, diuen les persones consultades.

Entre les companyies en què ha invertit Miura hi ha Guzmán, una històrica companyia d’alimentació nascuda a la Boqueria el 1930 i que ofereix un bon exemple del modus operandi del fons barceloní. El 2015, Miura la va comprar per 30 milions. Poc després la va fusionar amb Cutting’s (una altra empresa del sector) i l’any passat Miura la va vendre per uns 75 milions a la sud-africana Bidcorp. Mentrestant, Guzmán va fer un salt endavant i va passar de facturar uns 60 milions a facturar-ne uns 100 l’any passat, si les estimacions de la companyia es van complir. “Els sud-africans van pagar una fortuna”, rememoren fonts del sector.

Miura conserva participacions en empreses com Tekman Books (especialitzada en materials per als nous mètodes d’ensenyament), The Reefer Group (que fabrica camions refrigerats) o Tiendanimal (que distribueix productes per a animals de companyia), entre d’altres.

La força del capital risc

La puixança del capital risc té en Miura un exponent, però no és l’únic a Barcelona. Abac Capital, nascuda el 2014, va tancar fa un any i mig el seu primer fons, de 320 milions, i ha invertit en empreses com el fabricant de butaques Figueras. Un altre dels fons més potents és Black Toro, especialitzat a comprar companyies amb problemes, que aquest any pretén aixecar 350 milions. Entre les empreses catalanes on ha invertit hi ha l’acerera Irestal, el fabricant de motos Gas Gas (que ha fusionat amb Torrot) i la gelatera Farggi (que ha integrat amb La Menorquina).

L’èxit del capital risc ha portat Meridia, fons dirigit per Javier Faus i tradicionalment especialitzat en la inversió immobiliària, a estrenar-se en aquest àmbit recentment. En l’últim any i mig, el fons Meridia Private Equity ha entrat en l’empresa d’alimentació Sosa i en la de restauració Andilana.