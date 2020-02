La GSMA cancel·la el Mobile World Congress

Ha acabat l'agonia: finalment l'edició del 2020 del Mobile World Congress no se celebrarà. Després d'una setmana de degoteig frenètic de cancel·lacions d'empreses, la GSMA ha decidit aquest dimecres convocar una reunió d'urgència i, tot seguit, decidir cancel·lar el congrés, segons ha avançat Bloomberg i ha pogut confirmar l'ARA. En un comunicat publicat aquest vespre, l'entitat organitzadora ha anunciat que el Mobile no se celebrarà enguany a causa de l'alerta sanitària pel coronavirus. "Per a un clima segur i saludable a Barcelona i el país que ens acull, la GSMA ha cancel·lat el MWC Barcelona 2020 perquè la preocupació global per l'epidèmia del coronavirus, els dubtes sobre els desplaçaments i altres circumstàncies, fan impossible que la GSMA pugui mantenir l'esdeveniment", ha lamentat la patronal de les telecos.

Abans que comencés la reunió, l'associació havia explicat que "el coronavirus és una situació que canvia ràpid i que la GSMA vigila de prop", missatge del que semblava despendre's que l'entitat seguia endavant amb l'esdeveniment. Al final, però, s'ha optat per la cancel·lació.

Les paraules que signa el seu conseller delegat, John Hoffman, també de moment tanquen la porta a una de les possibilitats que s'havia comentat durant els últims dies: ajornar el congrés a un altre moment de l'any. "La GSMA i els actors de la ciutat continuaran treballant a l'uníson i donant-se suport per al MWC Barcelona 2021 i futures edicions", exposa el comunicat, referint-se ja a l'edició de l'any vinent. Els organitzadors tenen un contracte amb Barcelona per mantenir-hi l'esdeveniment fins a almenys el 2023. De fet, l'entitat ha insistit que les administracions entenen la decisió.

La decisió ha arribat tot just després que Vodafone i British Telecom anunciessin que retiraven la seva participació en el congrés, seguint les passes de l'empresa alemanya també del sector, Deutsche Telekom, que havia optat per no assistir-hi hores abans. Ahir van ser les seves homòlogues nord-americanes, AT&T i Sprint, les que anunciaven la seva baixa. Així, d'entre les grans operadores europees només Telefónica i Orange mantenien la seva participació. La baixa de tot aquest conjunt d'empreses era molt significativa, tenint en compte que es tracta d'un congrés dedicat a les xarxes de telecomunicacions i que la majoria d'elles són membres associats a GSMA. El president d'Orange és, de fet, el president rotatiu actual de l'entitat. En el cas de Telefónica, el president de l'operadora, José María Álvarez-Pallete, és un dels conferenciants habituals en les sessions inaugurals del congrés.

Malgrat que la decisió acaba amb la incertesa que s'estava generant al voltant del congrés, ara s'obren tot un seguit d'interrogants difícils de resoldre. Per exemple, si les empreses que no s'havien retirat rebran algun tipus d'indemnització i, en cas que així fos, qui se'n faria càrrec. Cal tenir en compte que la cancel·lació s'ha produït sense que l'Estat espanyol hagi declarat l'emergència sanitària i, per tant, la GSMA podria haver d'assumir bona part de les despeses que no cobreixi l'assegurança.

651x494

Així mateix, les conseqüències per a la ciutat són difícils de preveure: cal tenir en compte que, segons els càlculs que fa la mateixa organització, l'impacte del Mobile a la capital catalana va ser l'any passat de 473 milions d'euros i que per aquest any l'entitat esperava que pugés fins els 492 milions. Per a Fira de Barcelona representa un 37% de la seva facturació.

Un impacte de 50M€ per als hotels

El Gremi d'Hotels de Barcelona calcula que el seu sector s'endú un 10% de l'impacte econòmic que el Mobile deixa a la ciutat, segons ha dit el president del Gremi, Jordi Mestre. És a dir, els hotels s'emporten aproximadament uns 50 milions d'euros del què deixa el Mobile a la ciutat.

Malgrat tot, Mestre ha indicat que no pot quantificar el volum de les cancel·lacions que s'han produït, però en qualsevol cas, si la cancel·lació és per part de les empreses, l'impacte en els hotels no és per tota la quantia, segons fons del Gremi, perquè les habitacions ja reservades tenen una penalització per cancel·lació, que es va elevant conforme s'aproxima la data del congrés. Segons fonts del sector, aproximadament el 50% dels ingressos previstos estan assegurats en aquest cas, segons fonts del sector. Altra cosa, però, seria si la cancel·lació es produís per decisió de les autoritats o de GSMA, l'empresa que organitza l'esdeveniment.

Segons el Gremi, Barcelona disposa d'unes 40.000 habitacions d'hotels i les reserves fetes per l'agència oficial del Mobile són unes 28.000 habitacions. El president del Gremi s'ha mostrat "sorprès" pel fet que s'hagin produït cancel·lacions al Mobile i no, per exemple, a altres esdeveniments com la fira ISE que s'està fent a Amsterdam o el Saló de l'Automòbil de Ginebra, que es celebrarà d'aquí 20 dies. "No acabem d'entendre les cancel·lacions del Mobile", ha reblat.