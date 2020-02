Autoaïllament, evitar les encaixades de mans i desinfecció: així es conjura el MWC contra el coronavirus

Ni els taxistes, ni els treballadors del metro, ni el procés polític. El Mobile World Congress (MWC), la fira tecnològica més important del món, no havia trobat encara un obstacle per a la seva normal celebració a Barcelona de la magnitud del coronavirus.

L'anunci, dimarts a la nit, per part de la multinacional sud-coreana LG que no participarà a la fira com a mesura de prevenció per eliminar "completament" el risc d'exposar els seus empleats al coronavirus en viatges internacionals ha desencadenat la inquietud. Aquest dimecres una altra empresa asiàtica, la xinesa ZTE, ha hagut de desmentir que hagi pres la mateixa decisió. La companyia ha dit al seu compte de Twitter que participarà en el MWC com estava planejat.

Aquesta tecnològica, però, prendrà mesures de seguretat per prevenir i controlar les possibles infeccions, entre les quals hi ha l'aïllament de tots els seus treballadors les dues setmanes prèvies al Mobile –en el cas dels caps que participin en trobades d'alt nivell, hauran de ser a Europa durant aquest temps–. La companyia ha anunciat que s’assegurarà que els treballadors xinesos no tinguin símptomes abans de viatjar a Barcelona i que no donarà a treballadors d'aquesta nacionalitat tasques de presentació.

La GSMA, organitzadora del Congrés Mundial de Mòbils de Barcelona, ha afirmat en un comunicat que considera "mínim" l'impacte del coronavirus sobre l'esdeveniment, però anuncia que redoblarà les mesures preventives. Això arriba al punt que l'organització aconsella evitar les encaixades de mans a l'hora de saludar-se.

Atenció a les pantalles tàctils

L'organització reforçarà les mesures de neteja i desinfecció en els punts de contacte més freqüents, com zones de restauració, lavabos, entrades i sortides de recinte o pantalles tàctils d'ús públic. La GSMA també recorda que s'augmentarà l'assistència mèdica in situ, que s'ha posat en marxa una campanya de conscienciació sobre les mesures a seguir i que el personal està format i entrenat sobre el protocol d'higiene i desinfecció.

L'organització del Mobile posarà a disposició dels interessats guies de salut i de recomanacions higièniques als hotels i mitjans de transport de la ciutat, i assenyala que s'han donat els consells pertinents a les marques sobre com netejar i desinfectar els seus espais.

La prevenció arribarà al punt que hi haurà protocols sobre com s'ha de fer el canvi de micròfon dels ponents.

A més de totes aquestes mesures, en l'última setmana s'han instal·lat cartells que recorden als assistents diverses recomanacions d'higiene, s'ha establert un protocol de canvi de micròfon per als ponents i s'ha recomanat fins i tot als assistents que evitin les encaixades de mans per saludar-se. La GSMA subratlla també que segueix els consells sobre el coronavirus facilitats per les autoritats sanitàries tant nacionals com internacionals.

Els plans per evitar la propagació del virus inclouen el consell de respectar les restriccions de viatge establertes i arribar abans a Espanya per dur a terme una "autoquarantena" si fos necessari, així com garantir l'accés a mascaretes.

La GSMA havia xifrat en 110.000 els participants de tot el món esperats per a aquesta edició, una part dels quals procedeixen de la Xina, i va estimar en 492 milions d'euros l'impacte econòmic de la fira. L'any passat, un 6% dels assistents (més de 6.000) tenien nacionalitat xinesa.