El Mobile tanca amb un rècord de 109.000 visitants en una edició marcada pel 5G

L’edició del 2019 del Mobile World Congress ha tancat les portes aquest dijous amb la xifra rècord de 109.000 d’assistents, 2.000 més que la de l'any passat segons ha informat la GSMA, l’organitzador de la fira. També són més visitants que els 108.000 del 2017, quan el congrés va registrar el seu màxim històric. L'esdeveniment ha rebut assistents de 205 països d'arreu del món, prop de 170 delegacions de governs i hi han exposat els seus productes més de 2.400 exhibidors.

Fira de Barcelona va anunciar la setmana passada que invertirà 380 milions d'euros per ampliar els recintes de la Gran Via i Montjuïc. Encara que les obres s'acabaran el 2024, un any després que acabi el contracte de la GSMA amb la capital catalana, la remodelació vol servir com a argument per aconseguir que el congrés no marxi de Barcelona.

La catorzena edició del Mobile a Catalunya ha estat molt marcada pels primers projectes pilot al voltant de la tecnologia 5G. Dimecres el congrés va ser l'escenari d'una operació quirúrgica pionera a través d'aquestes xarxes. Tot i així, també ha acaparat el protagonisme les tensions entre el govern dels Estats Units i el fabricant xinès Huawei. L'executiu de Donald Trump va demanar les empreses i els govern que desconfiïn de la tecnologia del país asiàtic pel desplegament del 5G.

També va clausurar ahir la seva sisena edició el Four Years From Now (4YFN), la fira paral·lela al Mobile centrada en el món de les 'start-ups'. El certamen va reunir més de 23.000 visitants, gairebé un 13% més respecte a l'edició anterior, quan es van superar per primera vegada els 20.000 assistents. Aquest ha estat el primer any en què el congrés per a les empreses tecnològiques més joves l'ha gestionat directament la GSMA. Abans aquest esdeveniment quedava en mans de la fundació Mobile World Capital Barcelona.

Per ara ja se sap que l'edició del 2020 comptarà amb almenys una novetat. La GSMA organitzarà l'any vinent juntament amb el Sónar el programa XSide, una trobada entre la tecnologia i indústries creatives com la música o el disseny.