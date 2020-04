La Moncloa admet que la renda mínima trigarà tres mesos malgrat l'emergència

Per primera vegada, el govern espanyol reconeix que la renda mínima garantida que està impulsant trigarà tres mesos a estar a punt des del punt de vista jurídic. Per atacar els problemes més urgents que provoca l'aturada econòmica pel coronavirus, la Moncloa ha pactat amb els sindicats i el tercer sector l'anomenat ingrés mínim vital pont, que servirà de flotador per a les rendes més vulnerables fins que estigui aprovada la renda mínima promesa.

El govern central, segons ha informat aquest dijous, "manté el compromís", inclòs en el programa que van pactar el PSOE i Unides Podem, d'impulsar aquesta renda garantida a nivell estatal, que "complementi, modifiqui o millori" els programes similars que ja desenvolupen les comunitats autònomes, segons va dir ahir el ministre José Luis Ábalos. No obstant, el govern de coalició vol treballar el projecte i per això situa un termini "aproximat" de tres mesos per poder-lo aprovar: "Les garanties tècniques i l'alt grau de consens polític, social i institucional que requereixen" són la raó d'aquesta demora.

Mentrestant, el vicepresident segon, Pablo Iglesias, s'ha posat a treballar en una mesura transitòria. Iglesias és l'encarregat dels afers socials i, a banda, segons va filtrar fa setmanes el seu entorn, és responsable també de pressionar internament dins del govern per materialitzar durant aquesta crisi la renda garantida, un element que figurava en el pacte de govern i que –qui sap– potser hauria quedat al calaix de les promeses incomplertes. Sense anar més lluny, el Congrés té encallada des del 2017 una iniciativa legislativa popular que demanava fixar una renda garantida de 426 euros; les successives majories de dretes i el bloqueig polític van impedir que prosperés.

En qualsevol cas, aquest dijous Iglesias; la ministra de Treball, Yolanda Díaz, i el titular de Seguretat Social, José Luis Escrivá, han aconseguit el suport dels principals sindicats i entitats del tercer sector per impulsar l'ingrés mínim vital pont que garanteixi, segons fonts de la Moncloa, "que les persones més vulnerables comptin amb ingressos per poder afrontar aquesta crisi".

La mesura, que aparenta ser una versió en miniatura i transitòria de la renda garantida, es vol aprovar "de manera urgent" perquè tapi els forats a les rendes més vulnerables vist el temps que trigarà a estar a punt la mesura principal. La intenció és que "complementi l'escut social que està construint el govern perquè ningú quedi desprotegit en aquesta crisi", diuen les fonts. Tot i això, Moncloa no ha explicat, per ara, detalls de quin serà el màxim de renda que entrarà dins de l'ingrés pont, ni tampoc ha donat cap pista sobre quin indicador farà servir com a referència a l'hora de dissenyar la renda garantida.

Per escenificar aquest front comú, els ministres s'han reunit aquest matí amb els sindicats Comissions Obreres i UGT, i amb les organitzacions del tercer sector Càritas, Cermi, Oxfam, AEPN, Facua i la Plataforma del Tercer Sector. A banda, la Moncloa afirma que la mesura compta amb el vistiplau dels empresaris: asseguren fonts del govern espanyol que Iglesias "ha pogut constatar" que "grans empresaris de grups econòmics molt rellevants" també veuen "adequada i positiva" la mesura. El vicepresident segon es va reunir recentment amb el president de la patronal CEOE, Antonio Garamendi.