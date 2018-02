Montoro descarta ara davant dels 'barons' del PP quitances de deute a les autonomies

Cristóbal Montoro s'ha desdit aquest dilluns davant del 'barons' del seu partit de la proposta que va fer fa dues setmanes de condonar el deute a les comunitats infrafinançades. El ministre d'Hisenda s'ha compromès, en una reunió amb els 'barons' convocada per Mariano Rajoy a Génova, que no hi haurà quitances de deute a les comunitats amb més palanquejament -especialment les del Llevant-. La majoria dels 'barons' que també són presidents autonòmics ho han celebrat, a excepció del de la comunitat més endeutada governada pel PP, Múrcia, Fernando López Miras, que ha assegurat a la sortida de la reunió que "alguna cosa caldrà fer" amb un deute que considera injust perquè la comunitat ha estat "infrafinançada" durant molts anys.

"No es preveu cap quitança de deute, el ministre ho ha deixat molt clar", ha dit Maillo, que ha avançat també que "el PP farà una proposta de millora del model de finançament perquè serveixi de model de treball per traslladar-lo al PSOE", perquè "només tirarà endavant el finançament autonòmic si s'acorda entre aquests dos partits". També s'han expressat en el mateix sentit altres 'barons' populars, com el president de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, o el de Castella i Lleó, José Vicente Herrera.

El coordinador popular no ha avançat quins terminis baralla Montoro, però sí que ha dit que seria un "error" tancar un nou model de finançament sense tenir en compte l'opinió del nou govern català, de tal manera que ha supeditat el debat del finançament a la governabilitat a Catalunya.