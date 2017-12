Montoro no reconeix el dèficit fiscal de 16.500 milions de Catalunya

El ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, ha explicat aquest dimarts que no reconeix el dèficit fiscal que denuncia la Generalitat de Catalunya i ha argumentat que els que contribueixen amb impostos són els ciutadans i les empreses, no els territoris.

En el ple del Senat, Montoro ha rebutjat els arguments del portaveu del PDECat, Josep Lluís Cleries, sobre el que aporta Catalunya a l'Estat i el que rep. Segons els càlculs de la Generalitat publicats aquest desembre, el saldo entre tots dos conceptes dona un dèficit fiscal per a Catalunya de 16.570 milions d'euros, "i sobrepassa tot concepte de solidaritat".

De fet, el ministeri de Montoro fa un càlcul similar, que no en diu balances fiscals sinó comptes territorialitzats. Les dades d'aquest estudi, publicades al setembre, donaven un dèficit per a Catalunya de 9.892 milions d'euros l'any 2014.

Cleries ha rebatut l'argument del ministre que els que paguen són els ciutadans i ha dit que cada català aporta de mitjana a l'any 2.200 euros, "que se'n van i no tornen", i ha animat Montoro a anar de campanya a Catalunya aquests dies, davant les eleccions del 21-D, i explicar-ho.

"Si avui optem per un nou país és perquè vostès es van carregar la reforma de l'Estatut, perquè no van voler parlar de pacte fiscal i perquè fa quatre anys que incompleixen la llei per no revisar el sistema de finançament", li ha dit el portaveu al ministre.

El ministre ha rebutjat les balances fiscals de la Generalitat i ha dit que són els ciutadans els que paguen impostos i reben serveis. La reforma del sistema de finançament ha de servir per garantir que tots els espanyols tinguin accés als mateixos serveis bàsics, ha afegit Montoro, que ha animat el PDECat a sumar-se als treballs per canviar el finançament autonòmic.

El ministre ha acusat el portaveu del PDECat de fer campanya al Senat amb aquesta pregunta i l'ha animat a "deixar-se de quimeres" de països independents, després que Carles Puigdemont hagi fugit "clandestinament" a Brussel·les per renegar de la Unió Europea però promoure la secessió. "On fundarà aquest país? Entre Còrsega i Sicília? O passarà més enllà de l'estret de Gibraltar i anirà camí de nous horitzons a l'Atlàntic?", ha ironitzat Montoro.