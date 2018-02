Movistar és l’operadora que més ha apujat els preus

Per a molts clients la factura del mòbil i internet aquest mes serà més cara que l’anterior, i això ja no sorprèn. Els últims anys, un cop ha començat a repuntar el consum, les empreses de telecomunicacions com Movistar, Orange i Vodafone s’han llançat al que els consumidors han denunciat com a pujades “unilaterals” del preu, notificades sovint només amb un SMS. Però en el mar de canvis de tarifes, nous paquets convergents, promocions i variacions en els contractes de permanència de les operadores, es fa difícil saber realment com evolucionen els preus.

Per això, el 2017 va ser el primer en què l’Institut Nacional d’Estadística va decidir desglossar en l’índex de preus del consum (IPC) el cost de la telefonia fixa, mòbil i per paquets. Fins ara, només hi havia disponible l’índex de preus del consum que fa referència a les comunicacions, però d’una manera global, sense incloure-hi l’audiovisual, per exemple. Mentrestant, són comparadors de preus els que van recollint tota aquesta informació. Segons les dades d’una d’aquestes plataformes, HelpMyCash, des del juliol del 2016 Movistar és l’operadora que més s’ha encarit, un 4% de mitjana (vegeu el gràfic). Vodafone ha baixat un 9% i Orange ha pujat un 1%.

Però no ha fet el mateix en tots els serveis. Cal tenir en compte que HelpMyCash compara el cost mitjà de ser client d’aquestes companyies sense promocions i quantificant totes les seves tarifes. És a dir, que es tracta d’un preu mitjà. Tenint-ho present, observem que des del juliol del 2016 fins ara els preus dels serveis de la majoria d’operadors han evolucionat de maneres diferents. Alguns, com Movistar, han encarit el mòbil i també l’ADSL, però han rebaixat el servei conjunt. D’altres, com Orange i Vodafone, han fet el contrari i han apujat els preus de l’ADSL + mòbil. Segons aquestes dades, Vodafone seria el que menys les ha apujat.

¿Per què sembla que les dades no reflecteixin les pujades unilaterals de gairebé cinc euros més mensuals que han aplicat aquestes companyies recentment? Perquè els acaben compensant amb rebaixes d’altres tarifes, com es veu en el mateix cas de Movistar, o perquè com que ofereixen més serveis a canvi es pondera l’increment.

Movistar sempre fa el primer pas. Malgrat haver-hi triple oligopoli, com explicava el president de l’Autoritat Catalana de la Competència, Marcel Coderch, quan es van produir unes altres pujades de preu ara fa un any, “primer el líder pren la iniciativa i s’hi sumen la resta”. Segons les últimes dades de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), Movistar va concentrar el 41,6% dels ingressos del negoci de telefonia minorista el segon trimestre del 2017. La van seguir, de lluny, Vodafone (18,9%), Orange (17,9%) i MásMóvil (4,4%).

Més ingressos de TV que de mòbil

Però les mateixes dades mostren que, malgrat apujar preus, l’augment d’ingressos va ser escàs. En total, van percebre 6.229 milions el primer trimestre del 2017, un 0,8% més que el mateix període del 2016. Els ingressos del sector per telefonia mòbil, de fet, van caure prop d’un 11%, una rebaixa que es va compensar gràcies a la millora del 12% dels ingressos per banda ampla i del 4% del sector audiovisual, que els va suposar percebre 1.138 milions aquell trimestre. És a dir, que els continguts ja suposen més del que van ingressar les operadores per telefonia mòbil (1.114,81 milions) i s’acosta als de banda ampla (1.152,3 milions).

Cal recordar que amb l’entrada de nous operadors virtuals, les grans del sector van patir una davallada d’ingressos lligada a la crisi. Els seus directius ja van avisar que començarien a oferir més serveis a canvi de més diners. El que sí que demostra que les famílies gasten cada cop més en internet, mòbil i tele és l’evolució de la despesa de les llars en paquets quíntuples que, segons les últimes dades de la CNMC, es va disparar un 16% fins a superar els 60 euros entre 2015 i 2016. Una tendència que ha traslladat la guerra de la telefonia a la tele.