Multes de fins a 6.250 € a les empreses sense registre horari

Evitar que els treballadors facin hores extres sense cobrar-les, garantir el dret a la desconnexió digital (no respondre whatsapps, trucades o correus electrònics fora de l’horari laboral) i que entre jornada i jornada hi hagi un descans mínim de 12 hores són els tres aspectes que es podran controlar a través dels registre d’horaris dels treballadors que entraran en vigor al maig.

Tot i que hi ha molts sectors en què els empleats ja fitxen, com l’industrial i l’administració pública, hi ha una part important d’empreses que encara han de fer els deures que va posar el govern de Pedro Sánchez, via decret llei, el 8 de març passat. “Paradoxalment, la majoria són companyies que han optat per la flexibilitat horària i laboral”, apunta la sòcia del despatx d’advocats Cuatrecasas Lara Vivas, que afegeix que és “difícil” compatibilitzar mesures de flexibilització laboral amb el sistema de fitxar.

Vivas explica que el debat de registrar la jornada dels treballadors ha estat damunt la taula de tribunals, Inspecció de Treball i sindicats des del 2015. Tant l’advocada de Cuatrecasas com el professor de dret laboral de la UOC Pere Vidal recorden, amb tot, que el treballador pot fer fins a 80 hores extres remunerades a l’any. “Excedir aquest temps és il·legal”, deixen clar. Els dos advocats desgranen les novetats d’aquest decret llei.

Quan entra en vigor el decret llei?

Ha d’estar vigent a partir del 12 de maig, just dos mesos després de la publicació del decret llei al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Ara bé, un cop entri en vigor, la diputació permanent del Congrés -ho haurien de fer les Corts, però estaran dissoltes- tindrà un termini de 30 dies hàbils per convalidar la llei. Si no la convalidés, deixaria d’estar vigent.

Com han de crear el registre les empreses?

La primera cosa és analitzar, urgentment, els tipus de treballadors i la tipologia de feines que desenvolupen: quants són a l’oficina, quants viatgen constantment o fan visites, quants fan teletreball... Paral·lelament, s’ha de negociar i acordar amb els empleats la manera de fitxar.

Sense hores extres també cal tenir registre?

Sí, el decret llei deixa clar que el deure de l’empresa, sense excepcions, és “garantir el registre diari de jornada” de cada treballador, deixant constància de l’hora d’inici i d’acabament.

Què passa si el registre no està vigent el 12 de maig?

Segons Vivas, l’empresa s’enfrontaria a una “sanció greu” que pot anar dels 626 euros fins als 6.250 depenent del nombre de treballadors que tingui la companyia o del seu volum de negoci, entre més aspectes.

Com s’ha de fer aquest registre?

“El decret llei diu que és obligatori tenir el registre però no com s’ha de fer”, expliquen els advocats. El primer que s’ha de tenir clar, segons Vivas, és que no ser present a l’edifici no vol dir que un empleat no treballi, perquè hi ha professions, com per exemple la de comercial o la de visitador mèdic, en què gairebé no es passa per l’oficina. A causa d’aquesta diversitat, cada empresa ha de buscar el seu sistema, que prèviament haurà negociat amb els treballadors. “Probablement hi haurà més d’un sistema en una mateixa companyia perquè hi ha diferents tipologies de feina”, assegura el professor de la UOC. Entre aquests hi pot haver, per exemple, un registre en un full que firmi el treballador, o bé una aplicació mòbil o una empremta digital.

Ha de complir amb

la protecció de dades?

Sí, les dades d’entrada i de sortida estan protegides per la llei de protecció de dades i, per tant, la companyia ha d’informar els treballadors de l’ús que es farà d’aquestes dades i amb quina finalitat es recullen. A més, sempre han d’estar a disposició de l’empleat, el comitè d’empresa i Inspecció de Treball.

Qui ha de fer el registre

dels empleats d’ETTs?

Les empreses de treball temporal s’haurien de posar d’acord amb la companyia que té cedit el seu treballador per veure quina de les dues se n’encarrega. En cas d’incompliment, la responsabilitat seria de l’ETT.

Quant de temps s’han

de guardar els registres?

El període de conservació és de quatre anys. El que no determina la nova llei és amb quina periodicitat s’ha de fer el registre: diària, setmanal o mensual. “La cosa habitual és que sigui diari”, apunta Vivas.

Quines conseqüències té si es detecten hores extres?

El primer que ha de fer la companyia és informar el treballador i el comitè d’empresa de la situació. A partir d’aquí, l’empresa té dues opcions: compensar les hores extres amb dies de descans i sempre dins els quatre mesos següents de quan s’han fet, o pagar a l’empleat aquestes hores incloent-les a la nòmina i sempre tenint en compte que el límit d’hores extres per treballador a l’any és de 80.

“Un cop entri en vigor la llei, s’haurà de veure com respira Inspecció de Treball, perquè la normativa és molt oberta”, insisteix el professor en dret laboral de la Universitat Oberta de Catalunya.