El gegant Mundipharma renuncia al medicament estrella d’Esteve

El milionari acord entre la farmacèutica Esteve i la multinacional alemanya Mundipharma no es completarà en la seva màxima expressió. Segons ha pogut saber l’ARA, Mundipharma ha comunicat a Esteve que renuncia als seus drets sobre l’actiu E-58425, conegut com a cocristall. Això es deu a una “repriorització” de les inversions en R+D de la multinacional després que els últims assajos realitzats no l’hagin convençut.

El gener del 2015 es va anunciar un acord entre Esteve i Mundipharma valorat en fins a 1.000 milions que va ser rebut amb eufòria als laboratoris de l’empresa familiar catalana. “Estem exultants, perquè fins ara no havíem tingut gaire èxit en la nostra R+D i és una gran notícia que algú altre s’hagi interessat pels nostres nous projectes”, explicava aleshores Albert Esteve, que era el conseller delegat de l’empresa.

La fita, en efecte, afectava la investigació més ambiciosa de l’empresa catalana: els seus actius E-52862, MuMo-1 i E-58425, tota una nova generació d’analgèsics o medicaments contra el dolor. L’acord va servir per superar un dels grans problemes a què s’enfronten les farmacèutiques de mida mitjana: l’enorme cost de la investigació farmacèutica, sobretot a partir de la tercera fase. Si totes les molècules arribaven a la seva màxima potencialitat (un supòsit molt difícil a causa de les particularitats de la investigació, on només acaba arribant al mercat una de cada entre 5.000 i 10.000 molècules), Mundipharma hauria de pagar 1.000 milions d’euros a Esteve.

Quatre anys després, Mundipharma ha comunicat a Esteve que renuncia als seus drets sobre la més avançada de les tres molècules, l’E-58425, el denominat cocristall. La farmacèutica catalana havia cedit a la multinacional els drets per desenvolupar-la a tot el món excepte als Estats Units, mercat on l’empresa dels Esteve té el focus prioritari i que s’havia reservat per a si mateixa. Mundipharma ha pres la decisió després d’una ronda d’estudis en què ha conclòs que el poder analgèsic del cocristall no és sensiblement diferent del que ja hi ha al mercat, tot i que el mateix estudi confirmava que és molt més segur i tolerable per als pacients.

La col·laboració continua

La investigació en un altre dels tres actius de l’acord, l’E-52862, es va aturar ara fa un any perquè no complia els resultats. I el tercer segueix el seu curs però encara està en una fase inicial. En aquest cas, la investigació la segueixen fent conjuntament Esteve i Mundipharma.

Les empreses negocien ara la manera com Esteve recuperarà la totalitat del projecte farmacèutic: “Les dues companyies negocien la devolució a Esteve de totes les dades, estudis i informació que s’han generat al voltant d’aquest actiu durant el període que ha durat la col·laboració. Quan es tanquin les negociacions, Esteve recuperarà els drets mundials sobre aquest producte”, va explicar un portaveu de l’empresa catalana a l’ARA. Per raons de confidencialitat, Esteve no explica quants diners ha percebut de Mundipharma i quants en deixarà de rebre després d’aquesta decisió. Les mateixes veus, però, neguen que es tracti d’un “daltabaix”.

Oportunitat per a Esteve

Aquesta no és necessàriament una mala notícia per a l’empresa catalana. Els estudis mostren que les aplicacions de l’actiu són variades i arriben en un camp, el del dolor, en què hi ha pocs medicaments, bàsicament opiacis “amb molts efectes secundaris”, segons Esteve. La companyia creu que els seus medicaments poden igualar aquest poder analgèsic, però amb més seguretat. I això, en un mercat que el 2015 era de 31.000 milions d’euros i amb creixements anuals del 8%, és clau.

En segon lloc, la col·laboració amb Mundipharma ha servit a les investigacions liderades pel doctor Carlos Plata per superar la temuda fase III, la d’assajos en pacients i la més costosa econòmicament. La que queda ara és la de prellançament o regulatòria, que inclou el registre i l’aprovació. Segons Esteve, als Estats Units ja està negociant amb diferents socis “possibles aliances perquè el producte arribi al mercat com més aviat millor”.

A Europa, i després del pas enrere de Mundipharma, Esteve ha d’estudiar com s’ho fa. Segons l’empresa, hi ha múscul financer per fer llançaments a més països, a part dels Estats Units, però ha de valorar a quins i de quina manera aborda les autoritats competents en cada cas, una qüestió complexa. “És un moment excitant i de transformació”, afirmen des de la companyia.

El cert és que Esteve ha viscut últimament temps convulsos. A l’octubre va anunciar un ERO per a 103 persones (la seva plantilla a escala mundial és de 2.370 treballadors), i la companyia està des de finals del 2017 en mans d’un primer executiu extern a la família, Staffan Schüberg. I ara haurà de gestionar el control total sobre el seu actiu de futur més prometedor.

La investigació, un repte per a gegants

Només una de cada entre 5.000 i 10.000 molècules que investiguen els laboratoris farmacèutics acaba arribant als mercats. L’estadística és només una de les cares de la dificultat de la investigació en aquest àmbit.

A això s’hi afegeixen els enormes costos econòmics de la recerca. Les diferents fases d’un projecte de medicament suposen el pagament de quantitats desorbitades i llarguíssims períodes d’investigació. Segons Esteve, un projecte de R+D pot requerir més de 13 anys i uns 777 milions d’euros.

El tercer factor que fa de la investigació una tasca molt difícil és el fet que les malalties més comunes -i amb un potencial retorn econòmic més alt- ja estan cobertes i només queden els problemes menys massius.

LES CLAUS

1. Què ha decidit Mundipharma?

Que no traurà al mercat una de les molècules els drets de les quals havia comprat a Esteve. Considera que l’actiu no és prou diferencial respecte al que ja existeix al mercat. Les dues empreses negocien ara el retorn de la investigació a Esteve, que tindrà els drets per a tot el món de la molècula, coneguda com a cocristall.

2. ¿S’acaba així la col·laboració entre els dos laboratoris?

No. L’acord inicial incloïa tres actius. Un és el que ara torna a Esteve, un altre es va deixar d’investigar fa un any i pel que fa al tercer les dues companyies seguiran investigant conjuntament.

3. Quins beneficis aporta el nou actiu d’Esteve?

La molècula E-58425 és un analgèsic per al dolor crònic. Tot i que no té una diferència signficativa respecte al que ja hi ha al mercat a l’hora de combatre el dolor, sí que el supera en termes de seguretat i tolerabilitat per als pacients.

4. Quina és la mida del mercat d’analgèsics?

L’any 2015 es calculava en 31.000 milions d’euros a tot el món, amb creixements anuals del 8%. Esteve ja s’havia reservat l’explotació del cocristall als Estats Units i ara ha d’estudiar com entrarà en altres països.