Nadal supedita a Hispasat les opes a Abertis

El ministre d’Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, va negar ahir a Barcelona que mantingui una posició enfrontada a la resta del govern respecte a les ofertes que han fet la italiana Atlantia i Hochtief (filial d’ACS, la constructora que presideix Florentino Pérez) per comprar Abertis. Nadal va justificar la seva posició de no autoritzar les ofertes perquè les companyies no han concretat els seus plans de futur sobre Hispasat, la filial de satèl·lits d’Abertis.

“Falten moltes coses a les sol·licituds” que han presentat tant Atlantia com ACS per comprar Abertis, va dir el ministre minuts abans de pronunciar una conferència al Cercle Financer de La Caixa, a la qual van assistir, entre d’altres, el president de la Fundació Bancària La Caixa i de Gas Natural, Isidre Fainé; el conseller delegat de l’energètica, Rafael Villaseca; el president i el conseller delegat de CaixaBank, Jordi Gual i Gonzalo Gortázar, i l’expresident de la Generalitat José Montilla.

Nadal sí que va reconèixer que, respecte a les opes a Abertis, manté diferències amb la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). El president d’aquest organisme, Sebastián Albella, sosté que no cal l’autorització de Nadal per aprovar les ofertes. El ministre va dir ahir que la seva aprovació, a diferència de la que va donar divendre el ministeri de Foment, és més complexa, perquè Hispasat és “una empresa molt important” d’alta tecnologia i afecta les comunicacions militars espanyoles. “Han de saber què volen fer-ne”, va dir Álvaro Nadal, criticant la falta de concreció d’Atlantia i ACS sobre el futur de l’operadora de satèl·lits. El ministre va indicar que la solució no passa només per la seva venda, per exemple a Red Eléctrica de España, una possibilitat que no va descartar.

Álvaro Nadal va demanar a les dues empreses que volen quedar-se Abertis que prenguin una decisió sobre el futur que volen per a Hispasat, i va dir que si volen vendre l’operadora “s’ha de veure a qui, amb quin pla de negoci, amb quina estratègia i amb quins objectius”.

Gas i llum

Respecte a la possibilitat que el govern espanyol rebaixi la retribució dels negocis regulats del gas i l’electricitat, el ministre va admetre que s’està negociant amb altres grups polítics per incloure una esmena a la llei de mesures urgents contra la sequera, en la seva tramitació al Senat. No obstant això, el ministre va negar que sigui una retallada de la retribució del negoci regulat, i va afirmar que és una nova valoració dels actius. Però malgrat assegurar que no es tracta d’una retallada, va admetre que hi haurà un impacte (el diari El Mundo publicava ahir que d’uns 200 milions) per a aquestes empreses, tot i que el ministre no va concretar res. “L’impacte s’haurà de calcular”, va indicar.

Nadal, a més, va justificar aquests canvis en la retribució per les recomanacions de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, malgrat que els peatges del gas s’haurien de revisar el 2020 i els elèctrics el 2021.