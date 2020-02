Naturgy (Gas Natural) retalla la plantilla en un 23% en tres anys

Naturgy, l'antiga Gas Natural Fenosa, ha reduït la seva plantilla en un 23% des del 2017, xifra que equival a 3.528 treballadors menys. Aquesta disminució de personal s'explica tant per les vendes d'empreses que Naturgy tenia a diversos països com pels acomiadaments pactats amb els treballadors.

Si al tancament del 2017 la multinacional amb seu social a Madrid comptava amb 15.375 empleats, en acabar el 2019 tenia 11.847 persones, segons consta en els informes financers anuals de Naturgy d'aquests exercicis.

A Espanya, el principal mercat per a la multinacional, la plantilla ha passat dels 7.350 empleats del 2017 als 6.017 del 2019, un 18% menys.

En arribar a president, Reynés va prometre retallar costos en 500 M€ anuals

Des de Naturgy han explicat a l'agència Efe que les sortides de personal s'han dut a terme de forma pactada i han afegit que en el cas de l'estranger el descens de personal s'explica fonamentalment per desinversions com les fetes en països com Itàlia, Colòmbia, Sud-àfrica, Moldàvia o Kenya.

En els últims anys Naturgy ha posat en marxa diversos plans d'eficiències que han facilitat sortides de personal pactades, externalitzacions i altres estalvis de costos per fer la companyia cada vegada més eficient.

Es tracta d'una política iniciada fa una dècada i ara s'ha intensificat encara més en els dos anys que Francisco Reynés porta al capdavant de la multinacional catalana.

L'origen del pla actual d'eficiències està en el pla estratègic de Naturgy fins a 2022, que Reynés va presentar als inversors a finals de juny de 2018 a Londres, un pla en què Naturgy es comprometia a elevar el dividend un 59% fins aquell any.

Llavors Naturgy va anunciar que pretenia aconseguir uns estalvis de costos anuals de 500 milions l'any 2022.

Tot i això, la multinacional ha anat més ràpid en els seus objectius del que s'havia anunciat i en la recent presentació de resultats de 2019 va garantir que s'aconseguirien els 500 milions anuals ja aquest any, dos anys abans del previst.