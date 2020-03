Netflix i HBO són les més cares però guanyen en contingut

L’arribada a Espanya de la plataforma de continguts audiovisuals Disney+ el 24 de març afegeix un nou agent a un mercat cada cop més disputat. Fa pocs anys era absolutament impensable que es veiessin pel·lícules i sèries des de casa per streaming, però encara menys que les mateixes plataformes fossin les que produïssin els seus propis continguts.

Amb el desembarcament de Disney al mercat espanyol, doncs, els espectadors tenen ni més ni menys que nou opcions diferents de plataformes de streaming de sèries i pel·lícules. Algunes formen part de grans conglomerats mediàtics o que aprofiten que tenen divisions dedicades a la producció audiovisual, mentre que altres són empreses més petites. De les nou, però, només dues, Filmin i Movistar+ Lite, són espanyoles.

Les dues grans dominadores són Netflix i HBO, les pioneres del sector als Estats Units i les primeres a fer el salt internacional, fa gairebé una dècada. Les dues aposten per continguts propis, especialment la HBO, filial del gegant de l’entreteniment Warner Media, alhora part del conglomerat de telecomunicacions AT&T. No obstant, l’aposta més forta de les dues és per la quantitat de continguts. De fet, tret d’algunes excepcions, les dues es reparteixen les sèries de més èxit entre l’audiència.

Això fa, però, que estiguin entre les més cares quant a preu (vegeu la taula adjunta), ja que la HBO costa gairebé nou euros mensuals, mentre que Netflix ofereix tres opcions: la més barata costa 7,99 euros al mes, la segona 11,99 euros i la més completa, 15,99 euros.

A l’altre cantó hi trobem Prime Video, la plataforma online de la multinacional de l’ e-commerce Amazon. La subscripció és de només 36 euros per any, és a dir, tres euros al mes. Tot i produir també sèries pròpies, Prime inclou també el servei d’entrega gratuïta de les compres fetes a través d’Amazon. Aquest fet, sumat al baix cost, fa que sigui més un complement a altres plataformes.

En canvi, Filmin sí que compta amb un preu més elevat (entre els 6,99 i els 14,99 euros al mes, segons el servei), i a més cobra un plus per segons quines pel·lícules, tot i que ofereix també l’oportunitat de comprar vals de visionat de films que els usuaris poden anar gastant, que poden costar entre 15 i 55 euros. Aquesta modalitat de pagament per títol també l’aplica Rakuten TV, que ofereix films a entre 0,99 i 4,99 euros. Movistar+ Lite també ho ofereix per als no subscriptors.

Les subscripcions mensuals de la resta de plataformes oscil·len entre els 4,99 euros d’Apple TV+ i els 8 de Movistar+ Lite.

Ofertes inicials

Per atreure nous clients, la majoria de serveis de streaming ofereixen un període de prova gratuït, amb les excepcions de Filmin i Netflix. La majoria donen un mes gratis, tot i que aquest període inicial és només de dues setmanes en el cas de Disney+ i HBO. La plataforma de Mickey Mouse, però, també ofereix un descompte de deu euros anuals durant el primer any de subscripció.

Un altre element important és el nombre de pantalles en què es pot utilitzar una subscripció simultàniament. Com més pantalles es permetin, més persones poden veure continguts al mateix moment. En aquest sentit, el servei premium de Netflix i Disney+ són els que n’ofereixen més, quatre, mentre que Filmin, la HBO i Rakuten TV, només dos. La resta en permeten tres.

Cal destacar que, igual que Amazon ofereix el servei d’enviament de compres, Apple dona un any gratis de subscripció a tots els compradors de dispositius de la marca.