Nova galleda d'aigua freda per a Nissan Barcelona: Renault serà la marca de referència del grup a Europa

En les últimes setmanes s'havia especulat amb la possibilitat que la pandèmia provocada pel covid-19 podia trencar l'aliança entre Renault i Nissan, però aquest dimecres totes dues companyies han anunciat el moviment oposat: el grup automobilístic, del qual també forma part Mitsubishi, es reagrupa per treballar de forma més coordinada. El canvi més rellevant en la nova manera d'operar és que cadascuna de les companyies serà la marca de referència del grup en els diferents mercats on opera. Així, Renault liderarà a Europa, Llatinoamèrica, Rússia i el nord d'Àfrica; Nissan, a la Xina, a l'Amèrica del Nord i al Japó; i Mitsubishi, a Oceania i el Sud-est Asiàtic.

Aquest canvi d'estratègia explica per què Nissan està disposada a perdre la seva presència directa a Europa tancant les plantes que té a Barcelona. El govern de Pedro Sánchez ha decidit aquesta setmana canviar la manera de seduir-los assenyalant que tancar la fàbrica costarà a l'empresa uns 1.000 milions d'euros, mentre que afegir una nova línia requeriria una inversió d'uns 300 milions que donaria a la planta deu anys més de viabilitat. Aquest matí mateix, la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha afirmat que això pot haver fet trontollar el que des de fora sembla una decisió segura.

"Les notícies que arriben del Japó no són encoratjadores", ha reconegut, i també ha insistit que estan tenint moltes reunions amb la companyia que, segons ella, té al davant la dicotomia de decidir qui és el seu soci, si Espanya i Europa o el Regne Unit. Però les novetats anunciades avui pel conglomerat del qual la companyia japonesa forma part explicarien per què Nissan no estaria prenent una decisió de tanta rellevància. El nou model de negoci presentat aquest dimecres garanteix a la automobilística guanyar diners fent que qui lideri a Europa sigui Renault, i no ella.

Eficiència i estalvis

Segons han explicat en un comunicat i una posterior roda de premsa, aquest model, que han anomenat de lideratge, reduirà les inversions necessàries per llançar nous vehicles en un 40%, un percentatge que es tradueix en uns 2.000 milions d'euros d'estalvi. A més, s'aplicarà la mateixa òptica pel que fa a la tecnologia, cosa que afavorirà que cada membre de la companyia pugui accedir a les eines tecnològiques de què disposin els altres. En aquest cas, han parlat de fer els processos un 20% més eficients, sobretot tenint en compte que evitaran les duplicitats. En aquest sentit, la intenció és que Renault lideri els desenvolupaments elèctrics, Nissan els del cotxe autònom i Mitsubishi la tecnologia híbrida endollable.

La manera d'operar vigent fins ara estava orientada a créixer tant com es pogués en tots els mercats, ha assenyalat Jean-Dominique Senard, president de l'aliança. "Ara bé, tots sabem que la mobilitat ha canviat i que la competència al mercat creix, i avui ajustem el nostre model de negoci d'acord amb això", ha explicat. "El nou model se centra en l'eficiència i la competència més que en els volums", ha afegit.