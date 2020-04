Nissan no aclarirà el seu futur a Catalunya fins abans de les vacances d'estiu

La direcció de Nissan a Europa assegura que no aclarirà quin és el futur de les plantes catalanes de la companyia fins just abans de les vacances d'estiu. El president de Nissan Europa, Gianluca De Ficchy, i el conseller director general de Nissan Motor Ibérica, Genís Alonso, s'han reunit de manera telemàtica aquest divendres amb els comitès d'empresa de Nissan a la Zona Franca i Montcada i Reixac.

Segons ha explicat la companyia en un comunicat, el responsable a Europa de la marca nipona ha dit als representants sindicals que entén "la seva preocupació pels plans futurs per a la planta de Barcelona", però ha afegit que no aclarirà el futur industrial de Nissan a Catalunya fins just abans de les vacances d'estiu. "Es tornarà a informar abans de l'aturada tècnica de l'estiu", ha indicat la companyia.

Les explicacions de De Ficchy i Alonso no han convençut els representants sindicals, que han decidit mantenir la vaga indefinida convocada a partir del 4 de maig, quan Nissan vol reprenre la producció a la Zona Franca després de l'aturada pel confinament, segons ha explicat el representant de CCOO, Miguel Ángel Boiza.

Els comitès d'empresa han mostrat la seva "decepció" amb el missatge que han tramès els representants de la direcció. Segons expliquen, Nissan vol recomençar la producció però només per complir un encàrrec de Mercedes (a Barcelona es produeix per a la marca de l'estrella una pick-up), cosa que només donaria feina per al mes de maig, però ja no hi ha plans de producció per al mes de juny.

Fonts sindicals expliquen que Nissan, que acaba de tancar el seu any fiscal (al Japó va de l'1 d'abril al 31 de març), ha explicat que té més estocs dels que esperava i, per tant, espera vendre'ls abans de reactivar la producció.

Mesures contra el covid-19

Segons l'empresa, De Ficchy ha explicat als comitès d'empresa que Nissan treballa amb molt poca visibilitat sobre com anirà la demanda a Europa, com la resta de competidors, i per tant està fent "avaluacions exhaustives" sobre els riscos, a més de comparatives amb altres fabricants de tot el món sobre l'afectació de la pandèmia per establir "un conjunt integral de mesures de seguretat per protegir la salut i el benestar dels empleats quan es reprengui l'activitat".