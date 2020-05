Nissan confirma el tancament de les plantes catalanes

Nissan tancarà les seves plantes de producció a Catalunya, segons ha confirmat l'empresa aquest dijous al ministeri d'Indústria.

Nissan dona feina a Catalunya a més de 3.300 persones i té plantes a la Zona Franca, a Montcada i Reixac i a Sant Andreu de la Barca.

La consellera d'Indústria, Àngels Chacón, ha confirmat la noticia durant una entrevista a TV3. La consellera s'ha mostrat decebuda amb la decisió de l'empresa nipona i ha recordat que l'empresa ha rebut els últims anys fins a 25 milions d'euros d'ajudes públiques.

Chacón ha explicat que, juntament amb el ministeri, van presentar un pla de futur per la empresa, amb ajudes d'uns 100 milions, però la multinacional no va donar resposta. "No sé si tenien la decisió presa o hi ha hagut un menysteniment increïble", ha dit Chacón.

De la seva banda, la ministra d'Economia, Nadia Calviño, ha dit a TVE que lamenta "una notícia que no és positiva" i ha dit que s'ha proposat a la companyia un procés de discussió i negociació per a canalitzar processos" perquè "creiem que es tracta d'una planta que té sentit estratègic".