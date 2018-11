Nissan destitueix Carlos Ghosn com a president de la marca

Nissan ha destituït finalment de la presidència Carlos Ghosn, alhora màxima dirigent de l'aliança automobilística formada per la marca nipona, Renault i Mitsubishi. Segons ha avançat aquest dijous la cadena de televisió japonesa NHK i ha pogut confirmar aquest diari, la junta directiva de la companyia ha votat el cessament de l'empresari arran de la seva detenció per frau fiscal.

A banda, la firma automobilística també ha confirmat la destitució de Greg Kelly, un altre alt directiu de Nissan que "durant molts anys" va amagar ingressos al regulador japonès. Segons ha informat la mateixa companyia, Nissan crearà ara una comissió per valorar com es procedirà a modificar la seva direcció.

Fins ara, l'única de les tres marques sota la presidència de l'empresari francobrasiler que s'havia pronunciat havia estat Renault. El grup francès va anunciar ahir que no destituïa Ghosn del seu càrrec de president però el declarava "incapacitat temporalment".

Mitsubishi, per altra banda, va manifestar que veu difícil administrar l'aliança sense el directiu. El conseller delegat de Mitsubishi, Osamu Masuko, va arribar a reconèixer que "no hi ha ningú més a la Terra" que pugui ocupar-se de les tres companyies.

En aquest sentit, però, Nissan ha volgut remarcar que l'aliança entre les tres marques que presidia Ghosn "no es veu malmesa" i que a voluntat del consell executiu és la de seguir mantenint el compromís.

Ghosn va ser arrestat al Japó el passat dilluns després de ser acusat de no declarar al regulador borsari japonès uns ingressos de 5.000 milions de iens (38,7 milions d'euros). A hores d'ara es troba en presó preventiva