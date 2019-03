Nissan farà fora 600 treballadors

“El que és important és mantenir la sostenibilitat de la planta”. Aquest és el mantra que va repetir ahir el president de Nissan a Europa, Gianluca de Ficchy, quan va explicar que la companyia pensa retallar un 20% la plantilla a la Zona Franca. El pla per mantenir la fàbrica passa per acomiadar 600 treballadors: d’aquests, l’empresa vol que un centenar pleguin amb baixa incentivada, i la resta amb prejubilacions.

A canvi dels acomiadaments, el màxim responsable de la multinacional nipona a Europa va posar sobre la taula una inversió de 70 milions d’euros per fer una nova planta de pintura d’última generació. Una planta que haurà de substituir les dues actuals, que han de deixar de funcionar abans del 2023 per normatives mediambientals.

El comitè d’empresa de Nissan, que avui farà pública la seva posició, ahir simplement va lamentar “la falta d’una aposta que garanteixi el futur de Nissan a Barcelona” i va fer una valoració negativa de la proposta perquè no inclou la producció de nous models a la planta catalana.

Tant Gianluca de Ficchy com José Vicente de los Mozos, vicepresident executiu de l’aliança Renault-Nissan-Mitsubishi i responsable de producció del grup, van reconèixer que no hi ha previst cap nou model per a Barcelona, i que el pla és mantenir-se amb els cotxes actuals, la furgoneta elèctrica e-NV200 i la pickup que es fa per a Renault, Mercedes i Nissan, amb una producció d’unes 60.000 unitats anuals. Això significa mantenir la fàbrica per sota del 40% de la seva capacitat.

“Si la planta aconsegueix ser més competitiva seguirà endavant”, va sentenciar De Ficchy, que va deixar clar que sense la inversió en la nova planta de pintura no es podria guanyar competitivitat per lluitar en un futur per nous models. Però tampoc sense la retallada de plantilla. Per ser més competitius, en un entorn en què les vendes baixen i els preus també, “hem d’ajustar els costos fixos”, va dir De Ficchy.

Els responsables de Nissan a Europa van explicar ahir els plans als sindicats i van mantenir també contactes telefònics amb el president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident, Pere Aragonès, i la consellera d’Empresa, Àngels Chacón, segons va dir De los Mozos. Però ara la pressió recau sobre el conseller director general de Nissan Motor Ibérica, Genís Alonso, que ha de negociar amb els sindicats.

Una negociació que els responsables de Nissan volen ràpida. “Esperem un acord abans de Setmana Santa”, va afirmar De Ficchy, mentre que José Vicente de los Mozos va dir que espera arribar al Saló de l’Automòbil de Barcelona -que celebra el centenari al maig- amb un pacte sota el braç. Sense un acord a tres anys amb els sindicats no es farà la nova planta de pintura.

Els responsables de la companyia no van avançar quines seran les condicions de la retallada. A banda d’explicar quantes baixes han de ser incentivades i quantes prejubilacions, no van donar més xifres. “És farà en condicions de mercat”, va insistir De Ficchy. Tot i que Nissan a Espanya va tancar el seu últim exercici fiscal -tancat el 31 de març del 2018- amb uns guanys de 35 milions i que la fàbrica de la Zona Franca és rendible, segons Genís Alonso, els responsables de la multinacional van assegurar que la fàbrica té uns costos menys competitius que altres plantes de l’aliança.

Menys rendibilitat

“Tenim un sobrecost en la producció”, va sostenir De Ficchy, que va recalcar que la rendibilitat es redueix: “Els volums de producció d’unitats estan generant pèrdues de rendibilitat”, va reblar el directiu europeu de la companyia.

De los Mozos va assegurar que l’empresa ha mantingut contactes amb la Generalitat i el govern espanyol. La consellera Àngels Chacón va dir fa uns dies que havia fet una proposta a Nissan. Segons fonts coneixedores de les negociacions, el Govern podria oferir algun ajut a l’empresa en concepte d’eficiència i medi ambient vinculat a la nova planta de pintura. “Sempre que tinguin un projecte important ens tindran al seu costat”, van dir ahir fonts de l’executiu català.