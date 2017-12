Només un 12% de les empreses han completat el trasllat de seu

Des del 2 d’octubre fins al 12 de desembre un total de 3.004 empreses amb seu social a Catalunya havien començat els tràmits per portar el seu domicili social a fora de Catalunya, segons les dades facilitades ahir pel Col·legi de Registradors. Però el canvi efectiu de seu, de moment, es redueix a una desena part. Entre l’1d’octubre i el 30 de novembre només 332 companyies havien completat els tràmits per fer el trasllat, segons el recompte que ha fet la Generalitat basant-se en les dades del Registre Mercantil i al qual ha tingut accés l’ARA. Això és gairebé el 12% de les poc més de 2.800 que havien iniciat els tràmits al tancament de novembre. Les empreses tenen fins a tres mesos per completar el procés del trasllat un cop l’han iniciat.

Per tant, moltes de les empreses que han iniciat els tràmits durant aquests més dos mesos que han passat des del referèndum de l’1-O no els han completat i, de fet, encara tenen temps per fer-ho, ja que la vigència de tres mesos del certificat literal encara els dona temps per acabar fent efectiu, o no, el trasllat. De fet, el Col·legi de Registradors ha anat donant les dades de les empreses que havien iniciat els tràmits, però no preveu donar les primeres dades sobre trasllats efectius fins a finals del mes de gener, quan tingui enllestides les estadístiques del quart trimestre de l’any, segons van indicar ahir a aquest diari fonts del Col·legi de Registradors.

De les empreses que han fet efectiu el trasllat se’n pot fer un perfil. Són poques les de capital estranger que han marxat de Catalunya i, de les que ho han fet, la majoria són del sector financer o regulat, com les asseguradores Axa i Allianz.

Madrid, primera destinació

Analitzant les 332 empreses que han completat tots els tràmits, es conclou que Madrid és el principal destí, ja que hi han anat un 56% del total. Les zones limítrofes amb Catalunya, com l’Aragó i el País Valencià, són les següents de la llista, amb un 11% i un 9%. Les segueixen les Balears (6%) i Andalusia (5%).

Segons les dades del Col·legi de Registradors, el nombre d’empreses que han iniciat els tràmits per canviar el domicili s’ha anat desaccelerant. La punta màxima va ser el 19d’octubre, quan 268 empreses van iniciar els tràmits en un sol dia, mentre que la setmana passada va baixar a mínims amb 24 empreses el dilluns 4 de desembre, 23 el dia 5 i 18 el dijous dia 7.

A l’octubre hi va haver 96 empreses que van finalitzar el trasllat de seu, mentre que l’octubre de l’any passat en van ser 61, segons fonts del departament d’Economia. Al novembre la diferència va créixer amb força, després de passar dels 43 trasllats de l’any passat als 236 d’enguany. En definitiva, entre l’octubre i el novembre de l’any passat van marxar de Catalunya 104 empreses i aquest any ho han fet més del triple, 332.

I tot i la fugida d’empreses de Catalunya, també n’hi ha que fan el camí contrari. Entre l’octubre i el novembre van aterrar a Catalunya 73 empreses procedents d’altres comunitats, quan l’any passat en el mateix període van ser-ne 79. Curiosament, més de la meitat (53%) procedien de Madrid.

El cost reputacional

Al marge de la fugida d’empreses, la situació política catalana té un cost econòmic per a la marca Espanya, malgrat que és difícil de quantificar. Segons la consultora Reputations Institute, aquest cost podria enfilar-se a 12.000 milions, per la caiguda d’un 15% dels visitants a Espanya i el descens de gairebé un 2% de la inversió directa a tot l’Estat.

L’informe d’aquesta consultora diu que hi va haver una caiguda de cinc punts en la intenció de visitar l’Estat al novembre respecte al març, fins al 82,4% dels enquestats europeus, i també de quatre punts pel que fa a la d’invertir, fins al 60%. Sis de cada deu europeus afirmen que la imatge d’Espanya s’ha vist afectada pel conflicte amb Catalunya, i quatre de cada 10 directius europeus sondejats asseguren que l’atractiu inversor d’Espanya i Catalunya ha disminuït.

La reputació de Barcelona és la més afectada, ja que la intenció de visitar la ciutat ha baixat 5,2 punts, la d’invertir-hi n’ha perdut set i la de treballar-hi i viure-hi han retrocedit en 8,1 i 6,8 punts.

LES CLAUS

1. Com s’inicien els tràmits per marxar?

Els administradors de la societat han d’anar al notari i fer una escriptura de canvi de domicili. Després, van al Registre Mercantil d’on tenen la seu per inscriure aquesta escriptura. Aquest és el tràmit que compten els registradors per dir que 3.004 empreses han traslladat la seu a un altre lloc d’Espanya fins al 2 de desembre. Però el tràmit encara no s’ha completat, i els registradors diuen que no tindran les dades definitives fins al gener.

2. Quins són els terminis per fer-ho?

Un cop inscrita l’escriptura, el registrador del lloc d’origen comprova que l’empresa no té res pendent i, si és així, emet el que se’n diu certificat literal. Aquest certificat té un termini de vigència de tres mesos. Si en aquest termini l’empresa no fa la inscripció del nou domicili en el registre de la destinació, es queda en el seu lloc d’origen, però també podria demanar un nou certificat per completar el tràmit. Aquests tres mesos de coll, diuen els registradors, permeten que algunes societats estiguin esperant a veure què passa el 21-D.