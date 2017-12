Nostrum crea una criptomoneda per finançar la seva xarxa de franquícies

La cadena de menjars preparats Nostrum, a través de la seva matriu Home Meal, té intenció de llançar al gener la seva pròpia criptomoneda, amb la qual preveu finançar l'expansió de la seva xarxa de franquícies. Segons ha explicat el conseller delegat, Quirze Salomó, la intenció del grup és captar al voltant de 50 milions d'euros, recursos que només servirien per pagar el desplegament del seu model de franquícies. Home Meal, que cotitza al mercat alternatiu borsari (MAB), seguirà basant el seu finançament en moneda regulada.

Home Meal crearà una nova societat per fer el llançament, que preveu presentar a Las Vegas al gener. L'oferta inicial de moneda (ICO, en les sigles en anglès) anirà dirigida a grans inversors institucionals, mentre que en una segona fase (febrer i març) la compra s'obrirà a la resta del mercat. Una ICO és un procediment similar a una oferta pública de venda d'accions (OPV), però enfocada a la creació de monedes virtuals i no està supervisada pels reguladors borsaris ni els bancs emissors.

Salomó ha assegurat que la creació de la nova moneda -Meal Token, es dirà- és "el pas més important quant a innovació que ha fet Nostrum" i ha assegurat que aquesta modalitat d'inversió és imprescindible per tirar endavant l'expansió comercial.

La companyia, que aspira a convertir-se en el primer grup transnacional de menjar preparat, vol obrir centenars de nous establiments a la Unió Europea. Salomó ha parlat primer d'entre 500 i 600 botigues i posteriorment d'entre 700 i 800. Ha dit que per fer-ho possible necessitarà uns 140 milions d'euros, dels quals 50 milions sortirien de la nova criptomoneda i uns altres 30 de reserves. No ha aclarit com obtindrà la resta de recursos.

Sí que ha dit que preveu llançar l'any vinent una OPV de Home Meal al mercat francès, si bé no ha precisant per quin import. Respecte a l'entrada en beneficis, Salomó tampoc ha aclarit quan es produirà, però ha assegurat que l'increment de xarxa comercial és clau per aconseguir-ho i ha afirmat que espera que l'any vinent s'apropi la fi de les pèrdues.