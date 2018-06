Nova macrobatuda de Treball contra les càrniques

El setge als grans grups del sector carni continua. Segons ha pogut saber l'ARA, un equip dels Mossos d'Esquadra escorcolla, des de primera hora d'aquest dijous, juntament amb un equip de 4 inspectors i 15 subinspectors de Treball, les instal·lacions de l'escorxador Patel, propietat del grup Vall Companys, al municipi osonenc de l'Esquirol. L'escorcoll ha començat a dos quarts de 10 del matí i, de moment, encara continua en marxa.

Segons fonts pròximes a la investigació, se sospita que la companyia estaria treballant actualment amb alguna de les anomenades falses cooperatives del sector carni, fet que podria estar amagant una precarització dels llocs de treball i fins i tot un frau laboral.

La Inspecció de Treball considera que els treballadors del sector carni vinculats a cooperatives, la majoria immigrants –que sovint treballen en jornades maratonianes, sense dret a vacances i amb salaris per sota de conveni–, haurien d'estar contractats pel grup carni i no externalitzats en cooperatives.

El maig passat alguns dels treballadors del torn de tarda de Patel ja van fer protestes a la porta del seu centre de treball per reclamar millores en les seves condicions laborals, segons van recollir alguns mitjans locals.

Aquesta operació recorda la macrobatuda policial que la Inspecció de Treball ja va fer al febrer a l'escorxador Le Porc Gourmet, en aquest cas propietat del Grupo Jorge. Aleshores, la policia va escorcollar durant més de sis hores les instal·lacions d'aquesta altra companyia, denunciada públicament també al programa 'Salvados'.

En aquell cas, els escorcolls van arribar després de l'acomiadament de gairebé una trentena de persones. Poc després, la Seguretat Social va donar d'alta d'ofici uns 500 treballadors del grup però els canvis de treballadors de cooperativa es van seguir mantenint, fet que va intensificar les accions de la Inspecció de Treball.

Després que el grup amenacés de marxar de Catalunya, la mediació es va acabar –la setmana passada– amb un preacord entre la companyia, els sindicats majoritaris i la Generalitat i amb el compromís explícit del Grupo Jorge de legalitzar la situació de tots els empleats que s'han quedat sense feina fins ara a causa del conflicte a la companyia. D'aquesta manera el preacord obre la porta als treballadors afectats per a que puguin reclamar els seus drets laborals a través dels sindicats o de la pròpia Generalitat.

L'associació de treballadors Càrnies en Lluita, per la seva banda, assegura que els sindicats majoritaris, que no tenen representació dins dels escorxadors, han pactat aquest preacord amb la companyia sense consultar els treballadors. Aquesta associació, que fa mesos que denuncia la situació dels treballadors als escorxadors catalans, manté que la laboralització de treballadors (és a dir, el pas de cooperativistes a treballadors de l'escorxador seguint el règim general) que va dur a terme Treball està provocant una onada d'acomiadaments que està deixant en situació de desemparament social molts treballadors que no reben cap indemnització ni tampoc tenen dret a l'atur.

És per això que Càrnies en Lluita ha organitzat una "caixa de resistència" a través d'aportacions voluntàries per ajudar econòmicament les famílies més vulnerables.