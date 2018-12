Novel·la negra amb el pernil de Nadal

Fins i tot per Nadal, el barat surt car. És el cas que vam poder viure l’any passat amb el famós frau dels pernils ibèrics de Carrefour, tota una novel·la negra amb malvats, delictes diversos, escena del crim i fins i tot un mòbil per a la seva comissió que faria les delícies de qualsevol jutge preocupat pel frau als consumidors.

En el cas esmentat, els dolents eren la marca de supermercats Carrefour, el seu principal distribuïdor de xarcuteria, Comapa (el més potent d’Espanya), i l’entitat certificadora de qualitat de producte, Certicalidad. Pel que fa als delictes comesos, no hi ha notícies que el cas hagi estat, un any després, completament aclarit, però segons sospites del Seprona, l’organisme de la Guàrdia Civil que l’investigava, els tres actors es van organitzar per cometre un escandalós frau al consumidor les passades festes de Nadal.

D’una banda, Comapa era sospitós d’emmagatzemar en grans cambres congeladores ingents quantitats de pernils de porc sense curar, que va descongelar poc abans de Nadal i va sotmetre a una curació exprés, molt més ràpida que la tradicional. La congelació prèvia no és il·legal, però ha de ser advertida en el producte.

D’altra banda, se sospita que Certicalidad va donar als pernils ja curats la certificació per portar l’etiqueta de pernil ibèric, una qualificació que no es pot atorgar a una peça que ha estat congelada, que s’ha de vendre amb una categoria menor. Certicalidad ja havia estat abans suspesa per Aenor, entitat que acredita els certificadors, per exemple avaluant les cabanes de porc ibèric.

El tercer delinqüent seria, segons sospitava el Seprona, Carrefour, que venia els pernils a 180 euros quan el preu que havien de tenir, segons la seva etiqueta de certificació, superaria els 300 euros. És a dir, sabent que eren pernils precongelats, els venia com a peces de luxe i en rebaixava intencionadament el preu per seduir els clients. Encara que la veritat ja la sabem: no venien de la devesa extremenya sinó d’uns congeladors de l’extraradi madrileny.

Pel que fa a l’escena del crim, tot va succeir a les grans superfícies de Carrefour durant el Nadal passat. Però el mòbil és el més interessant, perquè, tot i venent els pernils a preu suposadament tirat, se sospita que Carrefour n’havia pagat més del que esperava treure’n; és a dir que venia amb pèrdues. Per què? Perquè l’objectiu no era vendre pernils sinó molts altres productes amb l’excusa del pernil barat.

Les potes descongelades eren un esquer per robar clients a la competència en l’època més alta de consum. Carrefour ens va fer, tant als consumidors com als altres supermercats, un Fèlix Millet, l’il·lustre prohom que va cobrar al seu sogre el casament de la seva filla, la factura del qual havia encolomat prèviament al Palau de la Música. Aquest Nadal, doncs, apreneu-vos aquest mantra: si en alguna gran superfície veieu un pota negra a menys de 200 euros, poseu-vos ràpidament la mà a la cartera.

Jordi Sabaté és periodista especialitzat en consum