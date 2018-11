L'OCDE recomana a Espanya que vinculi l'edat de jubilació a l'esperança de vida

L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha tornat a recomanar al govern espanyol que elimini els tipus reduïts de l'IVA i vinculi l'edat de jubilació a l'esperança de vida com a receptes per millorar l'economia. L'organisme també ha suggerit a l'executiu de Pedro Sánchez que aprovi nous impostos mediambientals per incrementar els ingressos.

"El període de referència aplicable a les rendes computables a efectes de pensió ha d'ampliar-se més, fins a abraçar tota la vida laboral del contribuent", ha receptat l'OCDE en el seu informe 'Estudi econòmic d'Espanya'. A més, malgrat les reformes que ja van elevar l'edat de jubilació fins als 67 anys, l'organisme ha assegurat que l'Estat hauria de vincular l'edat de jubilació a la "variació de l'esperança de vida restant després dels 65 anys".

D'altra banda, en relació a les pensions, l'organització que presideix el mexicà Ángel Gurría ha afirmat que l'executiu socialista hauria d'estudiar "mesures addicionals i alternatives" que "fomentin" l'estalvi privat com a resposta als canvis anunciats per retallar les comissions dels plans privats de pensions.

En l'àmbit impositiu, l'OCDE ha rescatat una recomanació antiga i compartida amb el Fons Monetari Internacional (FMI): aprovar nous impostos mediambientals i augmentar la recaptació a través de l'IVA. "La fiscalitat continua orientada a les rendes del treball, fet que penalitza el creixement i l'ocupació, mentre que els impostos relacionats amb el medi ambient i l'IVA estan, en certa mesura, infrautilitzats", ha valorat l'entitat.

D'altra banda, l'ODCE també ha mantingut la incertesa política de Catalunya com un dels riscos per a l'economia espanyola. L'organització afirma que aquesta situació podria tenir un "impacte fort" per als comptes de l'Estat si s'allarga. Segons l'OCDE, aquest efecte s'observaria en un empitjorament de la confiança dels consumidors i les dades del turisme.