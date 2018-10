L'OCU denuncia que la meitat dels olis d'oliva verge extra no ho són

La meitat de les marques espanyoles que venen oli d'oliva verge extra en realitat estan comercialitzant un oli de menys qualitat. És la conclusió que es desprèn d'un estudi publicat aquest dijous per l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), que ha analitzat 41 marques que s'anunciaven com a oli d'oliva verge extra. D'aquestes, un total de 20 no ho eren, segons l'OCU.

A través d'un comunicat, la mateixa associació ha anunciat que ja ha emès diverses denúncies davant les diferents comunitats autònomes, que són les que tenen competències en matèria d'inspecció i sanció. "No estem parlant d'un problema de salut pública o de seguretat alimentària, però sí que es tracta d'un frau en l'etiquetatge, perquè el consumidor està comprant una cosa diferent de la que és", es queixa l'OCU.

En aquest sentit, l'organització assenyala que un litre d'oli d'oliva verge extra és entre 0,4 i 0,5 euros més car que un d'oli d'oliva verge.

Les patronals es defensen

Aquest mateix dijous l'Associació Nacional d'Indústries Envasadores i Refinadores d'Olis Comestibles (Anierac) i l'Associació Espanyola de la Indústria i Comerç Exportador d'Oli d'Oliva (Asoliva) han sortit en defensa del sector. Les dues patronals han apuntat que l'estudi de l'OCU posa de manifest la "gran qualitat" dels olis d'oliva al mercat i, alhora, denuncien que hi ha "evidents irregularitats" en l'estudi.

Per altra banda, les firmes Hojiblanca i Carbonell (dues de les que surten malparades a l'estudi) han recordat que té diversos certificats de qualitat i coincideixen amb el discurs de les patronals. Asseguren que les conclusions de l'estudi es basen en "criteris sensorials" i que totes les empreses compleixen els controls legals.

Les marques assenyalades

Segons l'OCU, els 20 olis que no compleixen la legalitat són Hojiblanca El Nuestro, Carbonell Pet, Koipe, Eroski Pet, Eroski Vid, Dintel Clássico, Alipende Pet, Coosur Origen, Coviran Aceites del Sur, Exquisite Aceites del Sur, Dia Pet, Dia Vid, Dia Afrutado, Hacendado Pet, La Masía Excelencia, Olearia del Olivar (Aldi), Guillen, Olisone (Lidl) Pet, Olisone Vid i La Española.

Per altra banda, les que sí que comercialitzen autèntic oli d'oliva verge extra són Ybarra Pet, Ybarra Vid, Mar de Olivos, Hojiblanca Bravío, Olearia del Oliva (Aldi), Alipende Vid, Carbonell Gran Selección, Gutbio (Aldi), Consum, Dccop, Maeva Pet, Meava ecològic, Auchan Vid, Carrefour ecològic, Borges, El Corte Inglés Bio, Auchan Pet, Hacendado Gran Selección Coop., Carrefour Pet i Oleostepa.