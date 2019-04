El PIB de la Xina es tornarà a alentir, fins al 6,3%

L’economia xinesa creixerà un 6,3% aquest any i un 6,1% el 2020, segons prediccions publicades ahir pel Banc Asiàtic de Desenvolupament (BAD), en la línia de l’objectiu oficial marcat per Pequín, d’entre un 6% i un 6,5% per a aquest exercici. En la seva actualització per al 2019 de l’informe Previsions de desenvolupament asiàtiques, l’economista en cap del BAD, Yasuyuki Sawada, va indicar que l’economia de la Xina “es manté forta malgrat l’alentiment del creixement dels últims anys”.

Si es compleixen els pronòstics, la dada suposaria un nou descens a nivells no registrats des de fa gairebé tres dècades -l’avanç del 6,6% del 2018 va ser el més baix des del 1990-. Segons Sawada, els efectes de la incertesa derivada de la guerra comercial amb els Estats Units podrien allargar aquesta tendència a la baixa, però mesures impulsades per Pequín, com les rebaixes d’impostos, compensaran el creixement més baix dels salaris i ajudaran a impulsar el consum.