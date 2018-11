El PIB intensifica la desacceleració i augmenta un 2,7% al tercer trimestre

El creixement del producte interior brut (PIB) de Catalunya es va alentir al tercer trimestre del 2018, amb una millora del 0,6% respecte al trimestre anterior i un creixement interanual del 2,7%, segons les dades publicades aquest dimecres per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) i el departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda.

Aquest creixement és tres dècimes inferior al del segon trimestre, que es va situar en el 3%, i s'accelera la frenada, ja que al primer trimestre va ser del 3,2% i l'últim trimestre de l'any passat del 3,5%.

Tot i l'alentiment, l'economia catalana continua amb un creixement interanual per sobre de la mitjana espanyola, que al tercer trimestre va ser del 2,5% segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE) –un 0,6% respecte al trimestre anterior– i bat les previsions de l'Autoritat Fiscal Independent (Airef), que va preveure un PIB per a Catalunya al tercer trimestre del 2,4%, malgrat que l'Airef basa els seus càlculs en les estadístiques de l'INE.

Segons ha emfatitzat el departament de la Vicepresidència, Catalunya supera el creixement del conjunt espanyol en dues dècimes i en un punt la mitjana de creixement de la zona euro, malgrat "una suau desacceleració, d'una dècima", el tercer trimestre.

El departament d'Economia considera que aquesta desacceleració es produeix en un context en què l'economia global i la de la zona euro creixen menys del previst en gran part per les tensions comercials internacionals, l'encariment del petroli agreujat per una apreciació del dòlar i el to menys expansiu de la política monetària.

Per sectors, la construcció és el que més va créixer al tercer trimestre (un 5,1% enfront d'un 6,3% el trimestre anterior), seguit dels serveis i de la indústria, amb un 2,7% en tots dos casos, malgrat que, mentre que els serveis milloren una dècima (passen del 2,6% al segon trimestre al 2,7% el tercer trimestre), en el cas de la indústria hi ha una desacceleració i passen del 4,3% al segon trimestre al 2,7% al tercer trimestre. L'agricultura continua com a únic sector en negatiu, amb un -0,8%, però millora respecte al -1,2% del trimestre anterior.

Pèrdua de dinamisme de la indústria

De fet, Economia reconeix que la desacceleració del tercer trimestre "s'explica fonamentalment per la pèrdua de dinamisme del sector industrial", en gran part perquè és el sector més exposat a l'evolució dels mercats exteriors. Una mostra d'això és la desacceleració de les exportacions, que van moderar el seu creixement fins al 3% fins a l'agost, cosa que mostra l'afebliment de la demanda externa.

Malgrat l'alentiment del creixement, el mercat de treball continua oferint "senyals positius", segons el departament d'Economia, tot i que es modera lleugerament. La taxa d'atur se situa en un 10,6% el tercer trimestre, la més baixa des del tercer trimestre del 2008.