Creixement sense precedents del PIB espanyol: remunta un 16% el tercer trimestre

El tercer trimestre va regalar un baló d'oxigen a l'economia espanyola. En el període del juny al setembre, el PIB espanyol va augmentar un 16,7% respecte al trimestre anterior. Això explica que la caiguda interanual que arrossega des de principi d'any per l'impacte de la pandèmia també s'hagi escurçat. La davallada del 21,5% del segon trimestre s'ha reduït fins al 8,5%, segons les dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

De fet, la dada del segon trimestre va ser la pitjor de tota la sèrie històrica recollida per l'organisme. En canvi, indicadors com la demanda nacional van sumar fins a 11 punts respecte al període anterior i la seva aportació se situa en -7,8 punts. D'altra banda, la demanda externa va créixer gairebé dos punts fins als -0,9 punts.

"Les dades que hem conegut aquesta setmana mostren la forta reactivació de l'economia i l'ocupació durant el tercer trimestre de l'any. En un context atípic, marcat pels rebrots i per l'absència de turisme internacional, l'economia espanyola ha crescut més d'un 16%", ha remarcat la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, en un comunicat.

La ministra ha insistit que la "reactivació continua", però estem "en un moment d'alta incertesa tant a nivell europeu com global". Per aquest motiu, Calviño ha destacat que les prioritats del govern espanyol són les mateixes: "Treballar de manera coordinada a Espanya i Europa per tallar com més aviat millor la pandèmia, i continuar donant suport a les empreses i les famílies".