El PP i Cs demanen la compareixença urgent d'Ábalos al Congrés pel "caos" de la vaga de taxis

Tant el PP com Ciutadans han anunciat aquest dilluns que demanaran la compareixença al Congrés del ministre de Foment, José Luis Ábalos, davant del "caos" que està provocant la vaga de taxis. El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha censurat la "passivitat intolerable" del govern de Pedro Sánchez i ha alertat que està afectant el turisme i l'economia. A més, ha denunciat que Ábalos hagi "marxat de vacances deixant sense taxi als ciutadans que no poden marcar de vacances". Per al PP, el PSOE s'està "plegant als interessos dels seus socis en aquesta guerra", i ha assenyalat a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

Al seu torn, Ciutadans ha explicat que ha demanat la compareixença davant de la comissió de Foment. El partit taronja defensa l'existència d'VTC i de la liberalització d'aquest sector.