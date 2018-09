PSOE i Podem pacten abaixar l’IVA als productes de primera necessitat

Pedro Sánchez continua fent equilibris. Ahir al matí es reunia amb el comissari europeu d’Economia i Finances, Pierre Moscovici, que li va recordar que ha de presentar a Europa un esborrany de pressupostos el 15 d’octubre i que li va insistir que cal continuar fent “ajustos estructurals” per reduir el dèficit. I a la tarda, reunió llarga amb el líder de Podem, Pablo Iglesias, amb qui va pactar una rebaixa de l’IVA per als productes de primera necessitat i també una reducció de la càrrega tributària que paguen els autònoms. Dues mesures que, en tot cas, no augmenten els ingressos -com caldria per rebaixar el dèficit- sinó que els redueixen.

Iglesias va comparèixer des de la Moncloa per anunciar aquests acords, entre d’altres, després de la trobada amb Sánchez, però no els va detallar. “Vull anunciar acords, no intencions”, va insistir. Sí que va dir que el consens entre el govern del PSOE i Podem girava al voltant d’abaixar els impostos a les persones més humils a través d’una rebaixa de l’IVA dels productes de primera necessitat. Com podria materialitzar-se? Els productes de primera necessitat estan gravats al 4%, cosa que es coneix com l’IVA superreduït. O bé es podria fer reduint encara més aquest gravamen o també es podria optar per ampliar la cistella de productes que s’hi inclouen. Actualment aquests productes són des de compres bàsiques (com el pa, la llet, la fruita o les verdures) fins a vehicles per a persones amb mobilitat reduïda o llibres, revistes i diaris. Iglesias no va tancar la porta a cap de les dues opcions. Tampoc va concretar com es reduiran els impostos als autònoms, però sí que va recordar que la proposta de Podem és fer-ho establint quotes progressives i que tributin en funció de la seva facturació.

Compromís amb Brussel·les

La trobada entre els dos líders es produïa hores després que Moscovici hagués passat per la Moncloa. El comissari europeu va recordar i exigir a Sánchez que ha de tenir a punt l’esborrany dels pressupostos per enviar a Brussel·les el dia 15 d’octubre. Sánchez així ho va prometre i les declaracions de Pablo Iglesias van servir per donar-li credibilitat. Mentre al matí la ministra d’Economia, Nadia Calviño, no s’havia atrevit a garantir davant Moscovici que el dia 15 s’hauria enviat el document, Iglesias es mostrava esperançat i assegurava que vol “tenir tancat un acord de pressupostos amb el govern a l’octubre”.

L’optimisme d’Iglesias va anar acompanyat de certa prudència. El líder de Podem no va voler anar més enllà dels anuncis fets fins ara: hi ha un principi d’acord per apujar l’IRPF a aquells que ingressen més de 140.000 euros bruts a l’any, cal gravar d’alguna manera els bancs sigui amb l’impost a la banca o amb el de transaccions financeres, les pensions s’actualitzaran amb l’IPC, i es valoren canvis en l’impost de successions i el de societats.

Sánchez va aconseguir ahir que dos pols oposats com Moscovici i Iglesias sortissin d’asseure’s amb ell mostrant confiança i optimisme. Però darrere el suport de Brussel·les hi ha l’exigència de continuar “ajustant” per reduir el dèficit, i darrere el to conciliador d’Iglesias, la reivindicació de ser un soci indispensable per a un govern en minoria.

LES CLAUS

1. Per què el govern espanyol ha de presentar un esborrany pressupostari el 15 d’octubre?

La normativa europea del 2013 estableix aquesta obligació per garantir l’estabilitat pressupostària i, sobretot, per controlar aquells estats membres que estan sota el procediment de dèficit excessiu.

2. Què ha d’incloure el pla pressupostari?

Les línies “clares”, en paraules del comissari europeu d’Economia i Finances, Pierre Moscovici, dels pressupostos de l’administració. Si s’inclouen mesures com ara nous impostos hi ha d’haver previsió de recaptació o de despesa en cas que la mesura en comporti.

3. Quins són els productes considerats de primera necessitat?

Són productes i serveis que es graven amb l’IVA superreduït del 4%. Són aliments bàsics com el pa, la llet, la fruita i les verdures; també els medicaments, els llibres, les revistes, els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, els habitatges de protecció oficial i les pròtesis o implants per a persones amb discapacitat, entre altres articles.

4. Quines mesures fiscals queden per concretar? El PSOE i Podem tenen sobre la taula canvis com ara un eventual impost a les transaccions financeres, un augment de l’IRPF a les rendes que cobren més de 140.000 euros bruts anuals, un increment del tipus impositiu efectiu de l’impost de societats al 15% i una possible homogeneïtzació de l’impost de successions, a més d’altres mesures com eliminar el copagament farmacèutic o desincentivar els plans privats de pensions i gravar més l’estalvi.

5. Quan té previst Sánchez aprovar els pressupostos?

Des de la Moncloa recordaven ahir que, malgrat el compromís de presentar el pla pressupostari a Brussel·les el 15 d’octubre, Sánchez no té previst portar els pressupostos a la votació del Congrés de Diputats fins a finals de novembre perquè puguin estar a punt al març. Iglesias va dir ahir que volen tenir l’acord tancat a l’octubre.