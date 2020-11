Paack aconsegueix 45 M€ i tanca la ronda més gran de l'any a Espanya

El comerç electrònic és un dels pocs negocis per als quals la pandèmia ha suposat un revulsiu. La plataforma de lliuraments a domicili Paack ha anunciat aquest dimarts una ronda de finançament de 53 milions de dòlars (gairebé 45 milions d'euros) que ha liderat el fons de capital risc amb seu a Londres Bregal Milestone. La firma s'ha aliat amb accionistes existents de la start-up catalana per a aquesta operació, la més gran de l'any a Espanya.

La inversió es destinarà a accelerar l'expansió de Paack a Espanya i Europa, segons ha explicat la mateixa companyia en un comunicat. A més, com a conseqüència, el soci director de Bregal Milestone, Jan Bruennler, i el director de Milestone Performance Partners, Rob Hetherington, s'incorporaran al consell d'administració de l'empresa.

"Paack es troba en una etapa emocionant com a empresa, i aquesta inversió ens permetrà impulsar el creixement, estendre la cobertura a Espanya i Europa i seguir invertint fort en el desenvolupament de la tecnologia", ha explicat Fernando Benito, conseller delegat de l'empresa de logística. A l'accionariat de la companyia hi ha altres inversors locals de referència com ara les firmes Kibo Ventures, Big Sur Ventures i Bonsai Venture Capital, o Bankinter, l'entitat financera que presideix María Dolores Dancausa.

Entregues ràpides per a grans cadenes

Paack és una solució per gestionar entregues de comerç electrònic en el mateix dia o l'endemà. En aquest sentit, l'empresa compta amb una xarxa a prop de 60 ciutats amb més de 3.000 missatgers professionals. La seva plantilla està formada per uns 240 empleats i la companyia té operacions a Espanya, el Regne Unit, França i Portugal. A més, prepara el desplegament de nous magatzems a altres municipis per als pròxims mesos.

Fundada el 2015 a Dubai per Fernando Benito, Xavier Rosales i Suraj Shirvankar, l'empresa va traslladar les seves oficines a la Via Augusta de Barcelona. Un dels seus primers grans projectes va ser convertir-se en el soci d'El Corte Inglés per a les entregues exprés de comandes dels grans magatzems. Ara la start-up ha incorporat altres clients del sector de la distribució i la moda com ara les cadenes Mango i H&M, les botigues de roba esportiva Decathlon o el grup d'electrònica Fnac.