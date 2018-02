L’Eurocambra prefereix el rival irlandès de Guindos com a vicepresident del BCE

El camí a la vicepresidència del Banc Central Europeu no es preveu del tot fàcil pel ministre espanyol Luis de Guindos. Els eurodiputats de la comissió d’Economia del Parlament Europeu consideren que el governador del Banc d’Irlanda, Phillip Lane, va ser “més convincent” en la seva audiència ahir a l’Eurocambra.

“Ambdós candidats van fer una bona presentació. La majoria de grup polítics va considerar la presentació del governador Lane més convincent. Alguns grups van expressar reserves davant el nomenament del ministre Guindos”, explica el comunicat firmat pel president de la comissió parlamentària, Roberto Gualtieri.

Els eurodiputats també han lamentat que no s’hagi proposat cap dona a la vicepresidència del BCE. A més, recomanen al president de l’Eurogrup, Mário Centeno, que faci una nova audiència als dos candidats.

La opinió del Parlament no és vinculant, però la seva opinió sí és necessària perquè els ministres de finances de l’Eurozona puguin arribar a un veredicte, previsiblement el proper dilluns, en què tot i així, De Guindos és el favorit.

L’eurodiputat dels Verds, Ernest Urtasun, i present en l’audiència ahir als dos candidats, assegura que el veredicte de la comissió parlamentària és un “cop” per a Luis de Guindos. “Cada vegada és més evident que la seva candidatura genera dubtes a Brussel·les i Frankfurt”, assegura Urtasun, qui considera que “la seva pèssima gestió en matèria financera a Espanya”, i el seu passat com a banquer a Goldman Sachs són dues pedres a la sabata per a l’espanyol.

Amb tot, des del ministeri d’Economia es mostren confiats en el suport a Guindos per tenir una cadira al BCE, que Espanya va perdre al 2012, en plena crisi econòmica, quan José Manuel González-Páramo va ser substituït pel luxemburguès Yves Merch.