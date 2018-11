Patronal i sindicats s’alien per ajornar l’arribada del cotxe elèctric

Seat, el primer fabricant d’automòbils d’Espanya, s’ha mobilitzat contra l’anunci del govern espanyol de prohibir la fabricació de vehicles amb motor de combustió a partir de l’any 2040. La marca de Martorell no està sola. Sindicats i patronals també s’han sumat a l’ofensiva per intentar arribar a un pacte amb l’executiu espanyol.

Segons ha pogut saber l’ARA, el nou president de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, s’ha sumat a aquesta ofensiva. Els seus contactes polítics li permeten actuar com un lobi al Congrés de Diputats de la marca catalana i també de la patronal de fabricants. Hi ha més cavallers en aquesta croada. També un líder sindical, el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, està treballant en el tema. Álvarez, en declaracions a l’ARA, ha qualificat d’“inoportú” l’anunci del govern i creu que s’ha volgut córrer massa posant terminis. El líder de la UGT demana a la ministra que creï una taula de negociació amb els agents socials per abordar les polítiques relacionades amb el medi ambient, la indústria i l’energia. L’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (Anfac), la patronal del sector, ha rebutjat públicament la proposta del govern espanyol i l’ha qualificat d’“excessiva”.

Fonts oficials de Seat no han confirmat els esforços de l’empresa, directes o indirectes, encaminats a aconseguir que l’executiu de Pedro Sánchez canviï de parer. Els portaveus de la companyia remeten a les accions de la seva patronal, Anfac.

Aquest no és el primer cop que patronals i sindicats s’uneixen per intentar frenar al govern espanyol en el seu afany d’accelerar la transició ecològica del sector de l’automòbil. Ara fa poc més d’un any, el setembre del 2017, patronals i sindicats van sumar esforços per demanar al llavors ministre d’Indústria i Energia, Álvaro Nadal (PP) seure en una taula i negociar com s’havia de fer la transició. I això que el govern del PP, a diferència de l’actual del PSOE, no hi havia posat terminis. Aquella carta, avançada per l’ARA, la signaven els sindicats CCOO i UGT, i les patronals Anfac i Sernauto (l’associació de proveïdors).

La polèmica, un any després, s’ha aguditzat perquè el govern de Pedro Sánchez vol prohibir, a partir del 2040, la venda de cotxes amb motor de combustió (gasolina i dièsel), i impedir-ne la circulació a partir del 2050. La mesura afectaria els turismes i els vehicles comercials lleugers, però no els camions. És el primer pas per treure de la circulació tots els cotxes que utilitzen combustibles fòssils. La iniciativa forma part de la nova llei del canvi climàtic i la transició energètica que vol aprovar l’executiu socialista. El ministeri de Teresa Ribera ja ha enviat un esborrany de la llei als partits polítics, però com que el PSOE no té majoria al Congrés haurà de negociar les mesures amb la resta de formacions. Els objectius fixats en matèria de canvi climàtic a la Unió Europea per complir l’Acord de París estableixen que Espanya ha de reduir les emissions de CO 2 un 20% el 2030, i ha d’aconseguir que el 35% de l’energia que es consumeix provingui de fonts d’energia renovable.

“Brindis al sol”

El president del comitè d’empresa de Seat, Matías Carnero, creu que la proposta del ministeri “és un brindis al sol”, sobretot perquè s’ha fet sense consensuar-la i sense planificació. I adverteix que si s’aconseguís seria “un risc per a l’ocupació del sector”.

El possible impacte en l’ocupació del sector és un temor compartit per la patronal Anfac. Segons els seus càlculs, arribar a una quota de mercat del 25% de cotxes elèctrics destruiria un 11% de llocs de treball al sector, i arribar a un 40% en destruiria un 18%. A més, Anfac es queixa del poc suport públic a la transició. Al Regne Unit, diu la patronal, s’ha aprovat un pla estructural de suport a la compra de cotxes alternatius i infraestructures de recàrrega de 1.500 milions de lliures. Alemanya va aprovar un pla dotat amb 1.000 milions d’euros. I Espanya, segons la patronal, només ha dedicat 74,5 milions d’euros a aquests plans els últims cinc anys.

Carnero explica el cost laboral de la mesura. Un cotxe elèctric té un 38% menys de peces que un de combustió, i això es tradueix en menys feina. Però, a més, aquest líder sindical creu que cal que govern, indústria i sindicats seguin al voltant d’una taula per pactar. La descarbonització significa “transformar el sector, amb l’electrificació de les plantes i la formació del personal”. Matías Carnero diu que un canvi tan radical necessita planificació, i recorda que la indústria espanyola, que s’havia especialitzat en cotxes de motor dièsel, està patint ara el fet que aquesta tecnologia va de baixa a causa del Dieselgate i perquè s’han imposat els motors de gasolina homologats amb la nova normativa d’emissions WLTP.

El problema no és menor. El de l’automoció és un sector fonamental a Catalunya. Al Principat, Seat és una de les empreses més representatives i la que més ocupació genera, amb més de 13.000 empleats, i Nissan en té 3.000.

LES CLAUS

1. Quins són els plans del govern espanyol?

L’esborrany de la llei que prepara el ministeri per a la Transició Ecològica preveu que a partir de l’any 2040 no es puguin matricular -i per tant vendre- cotxes amb motors de combustió. Això afectaria els de gasolina i els dièsel, però també els que van amb gas, sigui natural o liquat del petroli, i els híbrids.

2. Quina és la posició de la patronal?

Anfac, que agrupa els fabricants de cotxes, considera que la mesura que proposa la ministra Teresa Ribera és excessiva en els objectius i accelerada pel que fa als terminis. La patronal diu que la transició a una mobilitat sense emissions s’ha de fer d’una forma ordenada, justa i rendible. La patronal creu que el govern de Pedro Sánchez ha tirat pel dret sense tenir en compte l’opinió de les patronals i els sindicats.

3. Què en pensen els sindicats?

Ja és el segon cop que en aquest tema patronals i sindicats uneixen forces. Els sindicats, igual que les patronals, diuen que donen suport a la descarbonització, però demanen mesures de suport pactades entre govern, patronals i sindicats per fer el canvi perquè, en la seva opinió, el cost laboral i industrial pot ser molt elevat.

4. Quin impacte tindrà la mesura del govern?

No s’ha calculat, però els estudis que té Anfac diuen que arribar a un 25% de cotxes elèctrics reduiria en un 11% la força laboral del sector.

5. Per què el cotxe elèctric tindrà un cost laboral?

La mecànica elèctrica redueix en un 38% els components d’un automòbil. La simplificació en el muntatge i el menor nombre de components faran que es necessitin menys empleats en el sector de l’automoció.