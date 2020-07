Payflow, una apli per cobrar part del sou quan es vulgui, tanca una ronda d'1,6 M€

L'empresa catalana Payflow acaba de tancar una ronda de finançament d'1,6 milions d'euros. La start-up s'ofereix com una eina perquè els treballadors de les empreses que la contractin puguin cobrar part del seu sou quan vulguin. És a dir, que si tenen necessitat de liquidesa, en lloc de demanar un préstec o microcrèdits, puguin sol·licitar cobrar la fracció del salari que els pertoca per la feina ja feta. Entre els inversors hi ha Rocket Internet, Lanai Partners, Itnig, Abac Nest, Michael Benamou (cofundador de Vente Privée) i Clément Benoit (cofundador de Fithouse).

Segons expliquen els responsables de l'empresa, un dels atractius de cara als inversors ha sigut que l'eina resol un problema de gran magnitud: que més del 60% dels espanyols han declarat patir estrès financer en els últims anys, xifra que creix durant la crisi del covid-19. Segons explica Avinash Sukhwani, un dels fundadors de Payflow, "milions d'espanyols entren al seu compte del banc cada dues hores a final de mes per veure si per fi els ha arribat la nòmina". "Amb Playfow això ja no passarà", assegura.

La start-up va arribar al mercat l'abril passat fundada per Sukhwani i Benoit Menardo i, malgrat els efectes de la pandèmia, assegura que ja compta amb 30 clients, entre els quals hi ha Fever i Byhours. Això els ha permès comprovar que més del 50% dels treballadors es descarreguen l'aplicació i que molts la fan servir per cobrar dues o tres vegades al mes. “Els empleats retiren fraccions del seu sou diverses vegades al mes i en quantitats petites, al voltant de 70 i 80 euros”, afirmen des de l'empresa. “No és un avançament de la nòmina. És cobrar quan un vulgui el que ja s'ha guanyat”, matisen.