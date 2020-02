Escrivá: "Garantir el poder adquisitiu dels pensionistes és una absoluta prioritat per a aquest govern"

Si no hi ha sorpreses, el Congrés de Diputats convalidarà aquest dimarts el decret que augmenta les pensions un 0,9% per aquest any. El ministre de la Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha demanat als diputats el vot favorable per donar "certesa" als més d'11 milions de pensionistes que hi ha a l'Estat. "Garantir el poder adquisitiu dels pensionistes és una absoluta prioritat per a aquest govern", ha subratllat Escrivá a l'hemicicle.

El titular de Seguretat Social ha defensat la necessitat d'impulsar mesures per garantir la viabilitat del sistema i ha reclamat consens entre els partits per fer-ho possible. "Més d'11 milions de pensionistes esperen que siguem capaços de posar-nos d'acord", ha assegurat. Segons Escrivá, "no hi ha res com el consens per reduir la incertesa".

El ministre de la Seguretat Social ha anunciat que si la inflació aquest any puja més d'un 0,9%, a finals d'any els pensionistes cobraran una paga compensatòria. A més, la revaloració de les pensions té caràcter retroactiu des de l'1 de gener: si es convalida el reial decret, els pensionistes cobraran amb la paga del febrer l'augment pendent corresponent al mes de gener. El Congrés també votarà aquesta tarda l'augment de-- sou dels funcionaris.