La Policia Nacional deté ara Hervé Falciani seguint una ordre de Suïssa

La Policia Nacional ha detingut aquest dimecres l'enginyer informàtic Hervé Falciani, en virtut a una ordre d'arrest emesa per les autoritats de Suïssa, han informat a Europa Press fonts policials. L'expert en sistemes d'informació i exempleat de banca al qual se li atribueix la difusió de la "llista Falciani" amb noms de clients del banc suís HSBC ja havia estat detingut amb anterioritat, però les autoritats espanyoles en van negar l'extradició.

La detenció s'ha dut a terme per agents de la Comissaria General de Policia Judicial. A Suïssa es troben les dirigents independentistes Anna Gabriel (CUP) i Marta Rovira (ERC), sobre la segona pesa una ordre d'extradició dictada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, tot i que les autoritats suïsses havien avisat que no extradeixen per motius polítics.



Hervé Falciani ja va ser detingut per la policia al port de Barcelona el dia 1 de juliol del 2012 seguint una ordre internacional de detenció de Suïssa per haver robat dades i haver trencat el secret bancari. Des de la presó de Valdemoro, a Madrid, va començar a col·laborar amb la fiscalia Anticorrupció, a la qual va ajudar a extreure la informació de tots els presumptes defraudadors espanyols.

El 18 de desembre del 2012 va quedar en llibertat i va seguir treballant colze a colze amb el ministeri públic, al qual fa facilitar una altra llista de 2.800 noms. L’Audiència Nacional va denegar la seva extradició en considerar que no tan sols no havia comès els delictes que li imputava Suïssa, sinó que havia actuat d’acord amb la llei de prevenció del blanqueig de capitals, que obliga el personal de la banca a informar de qualsevol indici de rentat de diners.

La @policia ha detenido en Madrid a @HerveFalciani, quien iba a darnos su testimonio hoy. Sobre él pesaba una orden de detención y entrega para extradición a las autoridades suizas. Efectivamente, «decir la verdad es heroico». #4Aguaridasfiscales pic.twitter.com/bytf3lZM1F — Por Justicia Fiscal (@XJusticiaFiscal) 4 de abril de 2018





Segons les mateixes fonts, Falciani estava sent buscat per la Policia des del 19 de març, quan va arribar l'ordre de detenció internacional emesa per Suïssa. Avui, els agents l'han trobat a Madrid quan es dirigia a un acte a la Universitat Pontifícia de Comillas, han precisat les fonts. Falciani estava anunciat en un debat sota el títol "Quan dir la veritat és heroic: traient a la llum els caus fiscals", amb la participació de periodistes i el sindicat de tècnics del Ministeri d'Hisenda i organitzat per la Plataforma de Justícia Fiscal.